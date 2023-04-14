أرقام «ند الشبا» تعكس نجاح 10 سنوات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد حسن المزروعي، مدير دورة ند الشبا الرياضية أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ودعم سموه وتوجيهاته أساس النجاحات التي تحققها الدورة منذ نسختها الأولى.

مشيراً إلى أن الأرقام التي سجلتها الدورة على مدار 10 سنوات تعكس هذه النجاحات وتترجم الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة حتى أصبحت «أيقونة» الدورات الرياضية في شهر رمضان المبارك والأكبر من نوعها.

وسجلت دورة ند الشبا الرياضية من انطلاقتها في 2013 وإلى غاية نهاية النسخة العاشرة (2023)، مشاركة أكثر من 44 ألف لاعب ولاعبة من الهواة والمحترفين وأصحاب الهمم من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في العديد من الألعاب الفردية والجماعية، وتمّ توزيع جوائز مالية بلغت أكثر من 50 مليون درهم على الفائزين.

وأوضح المزروعي أن النجاح الذي حصدته دورة ند الشبا الرياضية بشهادة كل من حضر أو تابع المنافسات، تعزز المسؤولية من أجل مواصلة المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها ليكون مجتمعاً أكثر سعادة ونشاطاً يستمد الطاقة الإيجابية، والعمل على إبراز مهارات شباب الوطن، واستقطاب نخبة من أفضل الرياضيين العالميين لتقديم أجمل العروض في المنافسات.

تميز

وقال المزروعي: ما يميز دورة ند الشبا الرياضية أنها مفتوحة لجميع فئات المجتمع سواء كانوا رياضيين هواة أو محترفين، لقد حرصنا على أن تكون دورة شاملة وملتقى لجميع الرياضيين بمختلف قدراتهم البدنية وجاذبة للجماهير حتى باتت علامة فارقة ضمن الأجندة الرياضية في دبي ورسخت موقعها بوصفها الحدث الرياضي الأضخم من نوعه في المنطقة على صعيد تنوع ألعابها ومبادراتها المجتمعية والإنسانية.

وأضاف: جاءت النسخة العاشرة حافلة بالمستويات الفنية العالية في بطولة الكرة الطائرة في ظل مشاركة نخبة من النجوم العالميين، كما شهدت باقي الألعاب مشاركة مجتمعية واسعة

حيث تجاوز عدد المشاركين الـ3000 رياضي في سباق الجري و1200 دراج في سباق الدراجات الهوائية من مختلف الجنسيات، وسجلت بطولة البادل رقماً قياسياً بتخطي عدد المشاركين فيها هذا العام حاجز الـ500 لاعب ولاعبة من الهواة والمحترفين الذين تنافسوا في 7 فئات مختلفة منها البطولة الدولية بمشاركة 8 منتخبات.

كما كان الإقبال كبيراً في بطولة الجوجيتسو والمبارزة والقوس والسهم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وصرح المزروعي أن مشاركة أكثر من 5 آلاف لاعب ولاعبة في النسخة الأخيرة، تؤكد المكانة التي وصلت إليها الدورة ضمن أجندة الرياضة في دبي والإمارات بشكل عام، وقدرتها على تلبية شغف الرياضيين، حيث تقوم بعض الفرق في رياضة الدراجات على سبيل المثال بإقامة تحضيرات خاصة من أجل الفوز بالمراكز الأولى وهو ما يتجلى بوضوح خلال السباق.

حضور

وأعرب حسن المزروعي، عن سعادته للأجواء الاحتفالية التي سادت مجمع ند الشبا الرياضي على مدار 19 ليلة والحضور الجماهيري اللافت الذي تجاوز الـ40 ألف مشجع من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث أصبحت الدورة حاضنة لكل عشاق الرياضة وإحدى الوجهات المميزة للعائلات في شهر رمضان المبارك، لما تقدمه من أجواء ترفيهية والفوز بجوائز قيمة، وقال:

نجحنا في جعل دورة ند الشبا الرياضية وجهة عائلية بامتياز، ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهد للتطوير والحفاظ على مكانتها في قلوب الجماهير والرياضيين.

وتقدم المزروعي بالشكر إلى جميع الفرق العمل الذين ساهموا في إنجاح الدورة بداية من اللجنة المنظمة والمتطوعين والجهات الداعمة التي تضم لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي، إسعاف دبي، هيئة الطرق والمواصلات، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة الصحة، مؤسسة دبي للإعلام.

هدف

وبشأن إضافة بعض الألعاب الأخرى لقائمة الدورة في النسخة المقبلة، قال المزروعي: نتطلع إلى أن تكون الدورة أفضل من عام إلى آخر، لذا تقوم اللجنة المنظمة وفريق عمل مجلس دبي الرياضي بدراسة كل الألعاب المدرجة ضمن القائمة.

ولكن أحياناً روزنامة الدوريات في بعض الألعاب الرياضية تمنعنا من ضم إحداها إلى الدورة لأن هدفنا هو إمتاع الجماهير بمستويات فنية عالية، كما أن الفترة المخصصة للبطولة طيلة 18 أو 19 ليلة غير كافية لإضافة العديد من الألعاب الأخرى وتنظيمها بالمستوى الذي نطمح إليه.

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