«سويم فور لايف» ينطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً أولى جولات «دوري أبوظبي سويم فور لايف» الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات المائية في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، وتستمر فعالياته حتى منتصف ديسمبر المقبل. ويهدف الدوري، الذي ينطلق بالشراكة مع كل من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة، لتطوير رياضات الألعاب المائية وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وتنطلق الجولات بمشاركه أكثر 250 سباحاً وسباحة من كافة الجنسيات، يمثلون 15 نادياً وأكاديمية خاصة، وتتضمن الفعاليات تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى، وذلك ضمن الخطة الفنية لتشجيع السباحين الناشئين، كما سيتم تتويج كافة الفرق بكأس المشاركة وذلك لدعمهم وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الرياضات المائية.

ويعد دوري أبوظبي سويم فور لايف، مبادرة رياضية مجتمعية تعمل على تفعيل الخطط الفنية والأهداف الأساسية لنادي أبوظبي للرياضات المائية، ويتضمن الدوري سلسلة من البطولات ومهرجانات السباحة المجتمعية والفعاليات الممتدة على مدار العام الحالي، تمثل في مجموعها خمس محطات رئيسية، والتي يعمل من خلالها على نشر الثقافة الرياضية بشكل عام وثقافة السباحة والألعاب المائية بوجه الخصوص في مجتمع أبوظبي وكل الإمارات، كما ستقام على هامش كل جولة من الدوري ورشة عمل للحكام والفنيين لتطوير أدائهم. وتنطلق غداً أولى المحطات والتي ستحمل عنوان: «المهرجان الرمضاني» للأعمار من عمر 8 وحتى 14 سنة.

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