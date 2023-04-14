108 لاعبات في رمضانية «الشارقة للمرأة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شاركت 108 لاعبات في منافسات البطولة الرمضانية الطلابية لألعاب القوس والسهم والسلة والطائرة، والتي احتضنها نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بهدف اكتشاف اللاعبات الموهوبات للانضمام إلى صفوف فرق النادي في الألعاب الثلاث.

ومثلت اللاعبات الـ108، مدارس النخيلات والنوف وأسماء وخديجة وفاطمة الزهراء وواسط النموذجية وخولة بنت ثعلبة والرفاع.

وأوضحت مي العامري، مدير إدارة الفرق الرياضية بالإنابة أن الهدف من البطولة الرمضانية الطلابية، هو استقطاب لاعبات موهوبات لفرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، من خلال التعاون مع المدارس، ومختلف الجهات التعليمية في الإمارات.

مشيرة إلى أن البطولة أفرزت مواهب واعدة بالإمكان استثمارها في النادي عبر ضمها للفرق الرياضية في الألعاب الثلاث.

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