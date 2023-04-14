دبي تستضيف نهائي تأهيلي«السلة الثلاثية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي وشركة ريد بل العالمية عن استضافة دبي للتصفيات النهائية لبطولة ريد بل لكرة السلة الثلاثية 3*3 التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى 18 مايو في عدة مناطق في الإمارات، وستقام التصفيات النهائية في حديقة السطوة بدبي، ويتأهل الفريقان الفائزان من الرجال والسيدات إلى نهائيات بطولة العالم التي تقام في صربيا سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، واللاعب الأمريكي مينراث نجم شباب الأهلي لكرة السلة، وقيس عمر لاعب المنتخب الوطني وفريق شباب الأهلي لكرة السلة سفير البطولة، وطارق عبود رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ورحب علي عمر بنجمي كرة السلة الحاضرين في المؤتمر الصحافي وهنأهما بوصول فريقهما إلى نصف نهائي البطولة الخليجية وتمنى لهما التوفيق في مختلف البطولات، كما رحب بشركة ريد بل العالمية الرائدة في مجال دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية، وقال: «لقد بدأت هذه البطولة كبيرة .

حيث شارك في النسخة الأولى منها 120 فريقاً تضمنوا 480 لاعباً من مختلف الجنسيات والأعمار تنافسوا في 5 فئات مختلفة، لذلك فإن بطولة ريد بل لكرة السلة الثلاثية تشكل إضافة رائعة ومهمة حيث أنها تقدم أجمل صور التنافس بين الشباب الموهوبين الذين يسعون لنيل الجائزة الكبرى باللعب في النهائيات العالمية التي ستقام في صربيا».

وأضاف: «تشهد رياضة كرة السلة الثلاثية تنامياً كبيراً، وعندما يتم تنظيم بطولة يرتبط اسمها بمؤسسة عالمية مثل شركة ريد بل يضفي طابعاً عالمياً عليها ويعطيها قيمة إضافية، ويسر مجلس دبي الرياضي أن يجدد التعاون مع (ريد بل) العلامة البارزة في مجال الفعاليات الرياضية الكبيرة للعام الثاني على التوالي لتنظيم هذه البطولة التي ستشهد منافسات في عدة مدن في الدولة ويكون الافتتاح والختام في دبي، وندعو الجميع لمتابعة البطولة والاستمتاع بأقوى المنافسات».

حرص

ومن جانبه، تقدم قيس عمر بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على الدعم الذي يقدمه للأندية والأكاديميات الرياضية الخاصة وللرياضيين كافة وعلى متابعته لهم باستمرار حرصاً منه على تطورهم وتعزيز نجاحهم، وقال:

«شاركت في هذه البطولة منذ بدايتها عندما كانت فردية واحد ضد واحد وتأهلت فيها للنهائيات بأمريكا، لذلك فأنا أعاصر البطولة منذ نشأتها ونحن فخورون بأن هذه البطولة بدأت في الإمارات وكبرت منها، وأتوقع أن تحقق البطولة هذا العام نجاحاً أكبر وتشهد منافسات قوية، خاصة وأن رياضة كرة السلة الثلاثية أصبحت من أشهر الرياضات التي تستقطب الرياضيين من كافة الأعمار والمستويات الفنية، وأنا على يقين بأن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين محترفين».

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