نهائي كأس رئيس الدولة للجوجيتسو الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق الليلة منافسات الدور النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لفئتي الناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وكان الدور التمهيدي للبطولة المحلية الأغلى قد انطلق الأسبوع الماضي وأسفر عن تأهل ناديي العين والوحدة إلى النهائي والمنافسة على لقب فئة الناشئين، فيما تمكن ناديا بني ياس والجزيرة من التأهل إلى نهائي الناشئات. أما على صعيد فئة الشباب فقد نجح ناديا العين وبني ياس من التأهل لنهائي البنين والبنات والمنافسة على اللقب.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالنجاح الذي تحققه البطولة على المستويات كافة، منوهاً بالمشاركة المتميزة للأندية وبالحضور الجماهيري الكبير في مدرجات البطولة، والدقة والاحترافية العالية في التنظيم لإخراج الحدث بهذا المستوى المتميز.

وقال الشامسي: «بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو مسابقة محلية لكنها توازي أكبر البطولات الدولية من حيث الأهمية، نظراً للمشاركة المشهودة لنخبة اللاعبين المحترفين من أندية وأكاديميات الدولة، وتواجد عدد كبير من نجوم المنتخب الوطني، الأمر الذي يكسب المنافسات الندّية والتشويق».

وعبّر الشامسي عن سعادته بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين في البطولة لهذا الموسم، مؤكداً أن الأندية التي تمكنت من التأهل إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب في الفئات المختلفة حصدت نتائج عملها الجاد خلال الأشهر الماضية، واستثمارها الأمثل فيما تملكه من لاعبين مؤهلين للمنافسة على أرفع المستويات.

وهذا يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية التي تعتمد على المواهب وجودتها، والبطولة كانت ولا تزال رافداً أساسياً لأبرز اللاعبين والنجوم القادرين على اعتلاء منصات التتويج العالمية.

جاهزية

وأكد غابرييل فيغيرو مدرب فريق الوحدة للجوجيتسو، جاهزية لاعبيه للمشاركة القوية في الأدوار النهائية، موضحاً أن التحضيرات للبطولة استمرت طويلاً من أجل الظهور بأفضل صورة والمنافسة على اللقب.

وأضاف فيغيرو: «قام النادي بانتدابات رائعة للموسم الجديد، ونحن مستعدون بقوة ولا شيء يحول بيننا وبين تحقيق إنجاز كبير في نسخة هذا العام من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

بدوره أكد البرازيلي يوري الفيس مدرب نادي العين، جاهزية لاعبيه في جميع الفئات العمرية التي نجحت في التأهل إلى النهائي للمشاركة القوية والمنافسة وصولاً إلى التتويج، وأوضح أن الجهاز الفني وضع خططاً وبرامج إعدادية طوال الأشهر السبعة الماضية من أجل المشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ذات الأهمية الاستثنائية، وأن التدريبات الذهنية كانت تسير جنباً إلى جنب مع التدريبات الفنية والبدنية.

وتستكمل يوم غدٍ منافسات الدور النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفئتي الأشبال تحت 14 عاماً والكبار.

وتمكن ناديا العين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حجز موقعيهما في النهائي لفئة الأشبال/ بنين/ والمنافسة على اللقب، أما على صعيد فئة البنات، فقد تأهل بني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى النهائي، وعلى صعيد فئة الكبار تأهل العين وبني ياس لنهائي فئة الرجال، والوحدة وبني ياس إلى نهائي فئة السيدات.

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