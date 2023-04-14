مواجهتان في دوري اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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تقام اليوم مباراتان في انطلاق الجولة الخامسة بالدور النهائي بدوري رجال اليد، حيث يستقبل الشارقة المتصدر برصيد 14 نقطة ضيفه العين الثالث برصيد 11 نقطة، وفي المباراة الثانية يستقبل خلالها النصر السادس برصيد 7 نقاط غريمه التقليدي شباب الأهلي الوصيف 12 نقطة.

وتستكمل الجولة الخامسة يوم غدٍ بمباراتين لتحسين المواقع، في الأولى يستقبل الوصل السابع برصيد 6 نقاط فريق الجزيرة الخامس برصيد 8 نقاط وفي المباراة الثانية يحل فيها فريق مليحة الرابع برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة ضيفاً على فريق دبا الحصن الثامن 4 نقاط.

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