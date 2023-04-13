اتحاد السلة الإماراتي يعدل موعد نهائي الدوري بين شباب الأهلي والنصر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى اتحاد الإمارات لكرة السلة تعديلا على مواعيد مباريات المرحلة النهائية لدوري كرة السلة للرجال، نظراً لتأهل فريق شباب الأهلي إلى المرحلة قبل النهائية من بطولة سوبر غرب آسيا "منطقة الخليج".

وتتضمن المرحلة النهائية للدوري إقامة مباراتي الدور النهائي بين شباب الأهلي والنصر المتنافسين على اللقب، وكذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي الشارقة والوصل.

ويقام ذهاب الدور النهائي بين شباب الأهلي والنصر يوم 15 أبريل الجاري، على ملعب شباب الأهلي، مباراة الإياب يوم السبت الموافق 29 أبريل على ملعب النصر، وفي حالة اللجوء إلى مباراة فاصلة، ستقام يوم 5 مايو المقبل على ملعب شباب الأهلي.

ولم يجر تعديل على موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي الوصل والشارقة والمقررة 19 أبريل الجاري على ملعب الشارقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز