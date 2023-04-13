130 فريقاً في بطولة "ريد بل" لثلاثيات السلة المؤهلة لكأس العالم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ريد بل العالمية عن تنظيم بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة، من 15 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل في عدة مناطق بالإمارات.

وتقام النهائيات في حديقة السطوة بدبي، ويتأهل الفريقان الفائزان من الرجال والسيدات لنهائيات بطولة العالم المقررة في صربيا سبتمبر القادم.

ويشارك في البطولة أكثر من 130 فريقا من الرجال والسيدات، يتنافسون في 6 فئات، وتقام البطولة وفق نظم ولوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة. وتقام المنافسات على 6 مراحل، في دبي وإمارات الدولة، ويتأهل من كل إمارة 3 فرق للمنافسة في النهائيات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس دبي الرياضي، تحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، واللاعب الأمريكي مينراث نجم شباب الأهلي لكرة السلة، وقيس عمر لاعب المنتخب الوطني وفريق شباب الأهلي لكرة السلة سفيرا البطولة، وطارق عبود رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز