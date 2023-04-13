أبوظبي تستضيف بطولتي تحدي للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تستضيف العاصمة أبوظبي، بطولة أبوظبي للتحدي في نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري، وبطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للغولف خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل.

جاء الكشف عن تفاصيل الحدثين في تنوير إعلامي بحضور فريدي شميسر مدير بطولات الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد، وأكرم سكيك مدير اتحاد الإمارات للغولف، واللاعب أحمد سكيك المصنف الأول للاعبين الهواة في الدولة،كما تم في اللقاء الكشف عن شعاري البطولتين، حيث سيحمل شعار بطولة أبوظبي للتحدي صورة شجرة الغاف، الشجرة الوطنية للدولة، ويحمل شعار بطولة تحدي الإمارات، صورة المها العربي.

وقال أكرم سكيك:«البطولتان تفتحان أبواب العالمية للاعبين الإماراتيين والعرب، مع منح اتحاد الإمارات للغولف 30 بطاقة مشاركة سيكون للاعبين الإماراتيين والعرب نصيباً لهم، مما يفتح لهم أبواب التواجد بقوة في الأحداث العالمية للغولف، وسيشارك في البطولة الأولى من الإمارات.

من ناحيته عبر اللاعب أحمد سكيك عن عزمه الاستفادة من هذه الفرصة، وتطلعه للمشاركة في البطولات الدولية الأخرى على مدار الموسم الحالي، وقال: طموحي لا حدود له، وأتمنى أن أكون يوماً ما أحد اللاعبين الـ 15 الذين يتأهلون من جولة التحدي إلى جولة دي بي ورلد، وأنا لدي الحافز دائماً لتحقيق خطوات أكبر في مسيرتي وأن أحقق إنجازات باسم الإمارات».

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