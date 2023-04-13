103 جنسيات في «ند الشبا» العاشرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف تقرير لمجلس دبي الرياضي عن أرقام جديدة تعكس النجاح اللافت الذي حققته النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية على مستوى الإقبال الجماهيري وعدد الرياضيين والتغطية الإعلامية.

وودعت دورة ند الشبا الرياضية نسختها العاشرة مساء الاثنين الماضي بعلامة النجاح الكاملة، بعد 19 ليلة رمضانية امتزجت فيها المنافسات الرياضية القوية وأجواء المرح الاستثنائية التي عاشها المشاركون والجماهير.

وأطلقت أول نسخة من دورة ند الشبا الرياضية في 2013 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بهدف إتاحة الفرصة للشباب لممارسة نشاط بدني مميز ومشوق وحافل بالتنافس الذي يزيد من حيوية اللاعب والاستمتاع بأجواء رائعة للاعبين والجمهور على حد سواء خلال شهر رمضان.

وسلط تقرير مجلس دبي الرياضي الضوء على أهمية التغطية الإعلامية في نجاح النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

حيث حظي الحدث الأكبر من نوعه بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تابعت فعالياتها باهتمام كبير لتستحوذ على المشهد الإعلامي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من 23 مارس حتى 10 أبريل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتابع الملايين من عشاق الرياضة منافسات الدورة عبر قنوات دبي الرياضية التي بثت المنافسات لأكثر من 140 ساعة على الهواء مباشرة في قناتي دبي الرياضية الثانية والثالثة.

بالإضافة إلى القنوات الرياضية العربية والدولية التي نشرت أخبار الدورة على مدار 19 يوماً من المنافسات الرائعة التي حضرها في المدرجات أكثر من 40 ألف متفرج على مدار أيام الدورة كاملة.

وأشار التقرير إلى زيادة كبيرة في أعداد الجنسيات التي ينتمي إليها المشاركون في جميع المنافسات، حيث تجاوز عددهم في النسخة العاشرة أكثر من 5000 مشارك من 103 جنسيات مختلفة من جميع قارات العالم من المقيمين في الدولة ومن القادمين إليها للمشاركة في الفئات المفتوحة ضمن الألعاب الرياضية الـ8، وهي:

البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، كما منحت اللجنة المنظمة للدورة جوائز ضخمة للرياضيين والجمهور بلغ أكثر من 4 ملايين درهم.

دور الرعاة

شكر مجلس دبي الرياضي الرعاة والشركاء على دعمهم للنسخة العاشرة، وتم منحهم درع الدورة تقديراً لدورهم في دعم وإنجاح الحدث.

كما تم منح درع الدورة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على دعمها للحدث من خلال تسهيل استخراج تأشيرات الزيارة للرياضيين الدوليين من مختلف القارات، حيث تسلم الدرع الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

كما شكر مجلس دبي الرياضي فريق ند الشبا للفعاليات التطوعي الذي شارك بأكثر من 40 متطوعاً برئاسة حيدر العنزي وعملوا على إنجاح النسخة العاشرة للدورة من خلال تقديم المساعدة في الفعاليات والإعدادات التنظيمية ودخول وخروج الجمهور إلى المدرجات، وعملوا لأكثر من 1800 ساعة بواقع 95 ساعة لكل متطوع.

واستقطبت الدورة 26 راعياً من المؤسسات والدوائر والشركات الوطنية الحكومية والخاصة وهي الراعي الرئيسي: سوق دبي الحرة، شركة الطاير للسيارات، الشريك الاستراتيجي: هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ومركز تداوي الطبي، وشركة بلان بي، والشريك الإعلامي: قناة دبي الرياضية، والشركاء الداعمين: إف تي إن إف تي، وشركة مرطبات دبي أكوافينا وبيبسي، بالإضافة إلى رعاة فرق الكرة الطائرة.

وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على الحرص المشترك بين مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح دورة ند الشبا، وعلى دعم القطاع الرياضي وخدمة المجتمع من خلال توفير حدث رياضي يكون ملتقى للعائلة، ومحفزاً لأجيال المستقبل.

وداعماً لرياضيينا الوطنيين في المنافسات المختلفة التي جمعتهم مع نخبة من أفضل الرياضيين في المنطقة والعالم.x ومثلت شراكة هذه المؤسسات الوطنية دوراً أساسياً في نجاح النسخة العاشرة ، وقد حرصت المؤسسات على دعم الدورة باعتبارها الحدث الأهم والذي يجسد أهمية الرياضة في المجتمع.

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