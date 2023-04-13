تكريم الفائزين بـ «رمضانية العمال»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كرّمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، الفرق الفائزة في البطولة الرمضانية للعمال لكرة القدم، التي أقيمت في قرية اللؤلؤ العمالية في المنطقة الصناعية -المصفح -أبوظبي.

وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن البطولة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح المجتمع، وتحقيقاً للأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، مشيراً إلى أنها تقام سنوياً بهدف تعزيز التواصل بين جميع شرائح المجتمع.

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