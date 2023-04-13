شرطة دبي تختتم بطولة الوفاء

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير مركز شرطة الراشدية، ختام بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم في نسختها الخامسة، في حديقة الورقاء 3.

وذلك بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، وغانم أحمد مدير البطولة، وحسين الصفار، من إدارة الحدائق- بلدية دبي، وفاطمة بوحجير، منسق المبادرة.

وكرم اللواء سعيد حمد بن سليمان، يرافقه العميد علي المنصوري، وغانم أحمد، فريق شرطة دبي الفائز بالمركز الأول، وفريق الكابتن الحائز المركز الثاني، إلى جانب تكريم فريق سكسيس كولج بجائزة اللعب النظيف، وتكريم معلق المباريات، وأفضل حكم، وأفضل لاعب، وأفضل حارس، وأفضل مدافع، وهداف البطولة، وأفضل مدرب، وتكريم الشركاء والجهات المساندة والداعمة للبطولة.

وأعرب اللواء سعيد حمد بن سليمان، عن سعادته بالنجاح الذي تحققه بطولة الوفاء الرمضانية كل عام، خاصة مع استقطابها في موسمها الخامس، 24 فريقاً تتنافس لنيل لقب البطولة، وهو ضعف عدد الفرق المشاركة في العام الماضي.

الأمر الذي يؤكد نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين الأوساط الشبابية، وتعزيزها لقيم التسامح والتعايش والانسجام، والتحلي بالروح الرياضية في المنافسات بين الفرق، موجهاً شكره لكافة الشركاء والداعمين لإنجاح البطولة.

من جانبه، أكد العميد علي المنصوري، أن البطولة التي تنظمها مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة الراشدية، والشركاء الاستراتيجيين، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المبادرة على مدار العام، لنشر وتعزيز قيمها بين مختلف أطياف المجتمع.

بالإضافة إلى الارتقاء بجودة حياة سكان إمارة دبي، وترسيخ الانسجام الاجتماعي، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد، الأمر الذي يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

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