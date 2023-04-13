4 جوائز فردية لفريق «الجوارح»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استحوذ فريق «الجوارح» على نجومية بطولة الكرة الطائرة ضمن النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية بجدارة، فإضافة إلى تتويجه باللقب على حساب «زعبيل»، حصل لاعبوه على 4 جوائز فردية، هم:

البرازيلي كارلوس إدواردو سيلفا الفائز بجائزة أفضل إرسال، والبولندي لوكاس كوذوب أفضل معد، وزميله الكوبي جافيز أكتافو أفضل حائط صد، فيما حصد البرازيلي دا سيلفا غابرييل جائزة أفضل لاعب شامل في البطولة.

وضم «الجوارح» في قائمته 14 لاعباً من 10 جنسيات، من بينهم 3 لاعبين عرب، هم الإماراتي عدنان إبراهيم، والمصري يوسف حمدي، والتونسي أيمن بوقرة.

وقال جاسم محمد، مدير الفريق، إن السر في الفوز باللقب يكمن في مدى إدراك اللاعبين أهمية البطولة وقيمتها ومكانتها في الإمارات، وجعلهم يقاتلون في الملعب لتحقيق المركز الأول. وأضاف: قبل أن يصل اللاعبون إلى دبي نحاول إيصال رسالة مهمة لهم، وهي أن البطولة غالية، وأننا تعاقدنا معهم من أجل تحقيق اللقب.

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وأعرب جاسم محمد عن سعادته بتحقيق اللقب للمرة السادسة في دورة ند الشبا، موضحاً أن عشقه للكرة الطائرة يدفعه للتواجد باستمرار في دورة ند الشبا بفرق تضم نجوماً كباراً يتم اختيارهم بعناية.

وضمت النسخة الحالية لبطولة الكرة الطائرة العديد من النجوم القادمين من أقوى الدوريات في العالم، على غرار الكوبي ليوناردو ليفا مارتينيز، لاعب فريق «زعبيل»، وهو أفضل ضارب في دورة ند الشبا في نسختها الحالية، ويعد ليفا أحد أفضل اللاعبين في عالم الكرة الطائرة، وفاز بـ9 جوائز فردية بين 2011 و2014 في الدوري الكوري.

إضافة إلى تتويجه مرتين متتاليتين بلقب الدوري الكوري مع ديجون سامسونغ، ويملك أعلى نسبة تسجيل نقاط في مباراة واحدة بواقع 59 نقطة، وهو يلعب حالياً لفريق «أنسان أوكمان» الكوري، وسبق أن لعب في روسيا والصين وتركيا.

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