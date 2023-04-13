إعلام بني ياس يخطف الأضواء في رمضان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شهدت الدورات الرمضانية الرياضية تألق عدد من الوجوه الإماراتية الشابة، حيث فجرت البطولات التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية على المستويات كافة، خصوصاً في مجال الإعلام.

وأكد حسن المرزوقي مدير المكتب الإعلامي بنادي بني ياس، أنه أحد الكوادر الوطنية الشابة المتألقة والقادمة بقوة في مجال الإعلام، خصوصاً بعد تألقه في الإشراف وتنظيم عدد من البطولات الرمضانية خلال الشهر الفضيل، لا سيما في مدينة بني ياس التي خطفت الأضواء على وسائل التواصل الاجتماعي ببطولاتها المتفردة والتي حظيت بحضور جماهيري كبير، إذ يعد أحد الوجوه الشابة في المجال الإعلامي والذي يقوم بجهد كبير في عالم الرياضة وبخاصة كرة القدم.

وقال حسن المرزوقي ، إن الشباب الإماراتي قادر على تحقيق أهدافه وطموحاته والإبداع في مختلف المجالات، مؤكداً أن الإنجازات تتحقق بالجهد والعمل والمثابرة وتكريس الخبرات في خدمة المجتمع.

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