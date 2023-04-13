عبدالعزيز النعيمي: «الدورة الرياضية» تحفز الموظفين وتعزز روح التعاون

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالدعم الكبير والمتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لقطاع الرياضة والشباب.

منوهاً بالدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية لدورها في تعزيز الأسس النبيلة بين فئات المجتمع، وأهمية الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام في الشهر المبارك من كل عام؛ كونها تتماشى مع التوجهات الوطنية لحكومة عجمان، مؤكداً أن البطولة ليست فوزاً وخسارة فقط، بل تمثل مناسبة مجتمعية لإعلاء القيم في المجتمع وتعزيز أواصر المحبة والتآلف بين الرياضيين.

وأعرب الشيخ عبدالعزيز النعيمي عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة، وجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه كمناسبة رياضية اجتماعية رمضانية.

مثمناً دور وجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومركز كواترو الرياضي في تنظيم الفعاليات المختلفة التي تسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية اتباع أسلوب حياة نشط، وتحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزز روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان.

تتويج

وتوج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي فريق دائرة البلدية والتخطيط الفائز بكأس البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على منافسه الإدارة العامة للدفاع المدني 2 - 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أول من أمس في ملعب مركز كواترو الرياضي وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد حفل الختام ومراسم التتويج الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، وراشد عبدالرحمن السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان.

وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وأحمد علي الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا المشرف العام على الدورة الرياضية لحكومة عجمان، وعبدالعزيز عبدالله مدير الدورة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات في حكومة عجمان، إضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة.

وفاز عصام علاء شامخ من فريق دائرة البلدية والتخطيط بجائزة أفضل لاعب، وحسام جاد عبدالله من فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بجائزة الهداف برصيد 9 أهداف، وزاهر عبدالمجيد من الدفاع المدني بجائزة أفضل حارس، وخالد محمد من الدفاع المدني بجائزة أفضل مدرب، فيما فاز عبدالعزيز المطروشي من فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة أفضل إداري.

وتم تكريم الحكم محمد عمر نائب رئيس لجنة قضاة الملاعب باتحاد الإمارات لكرة القدم، والحكم علي الشحي رئيس لجنة قضاة الملاعب في بطولة كرة القدم للدوائر والمؤسسات 2023، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين عادل النقبي، وسلطان محمد صالح، كما تم تكريم الرعاة والداعمين والشركاء.

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