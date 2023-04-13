خالد الفهيم: الإمارات منجم أبطال «الترايثلون»

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف خالد الفهيم رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، عن خطط طموحة للاتحاد، للاستفادة من جميع المواهب بدولة الإمارات، التي تعتبر منجماً للأبطال في هذه اللعبة.

وأكد الفهيم أن العدد الحالي من الأبطال الذي يمثلون الإمارات، تجاوز 250 بطلاً وبطلة من مختلف الجنسيات، وهى بدايات لطموحات لن تتوقف في ترجمة التنوع الجميل في الدولة، إلى مشاركات قارية وعالمية باسم الإمارات، وهو تحدٍ كبير، يعمل الاتحاد إلى تنفيذه لأجل توسيع رقعة المشاركين في رياضة الترايثلون.

وكشف عن جملة من الصعوبات تواجه الاتحاد في نشر اللعبة عبر بوابة الأندية، مؤكداً أن هذه الصعوبات لن تثني الهمم عن مواصلة الجهود لتصل الترايثلون إلى جميع سكان الإمارات.

وثمّن الفهيم جهود الشركاء من مختلف القطاعات التي تدعم اتحاد الإمارات للترايثلون لتنفيذ خططه وبرامجه لنشر اللعبة، لافتاً إلى أن الحلم الأكبر هو الوجود في الأحداث العالمية الكبرى، وفي مقدمها الأولمبياد، وهو ليس بالحلم صعب المنال، إذا تواصلت الجهود.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز