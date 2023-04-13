سلة شباب الأهلي إلى نصف نهائي «سوبر غرب آسيا»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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انضم فريق شباب الأهلي إلى المتأهلين للدور نصف النهائي لـ «سوبر أندية غرب آسيا» لكرة السلة عن منطقة الخليج بعد فوزه في المباراة الفاصلة على ضيفه النصر السعودي في ملحق التصفيات بنتيجة 93 - 71 بعد مباراة مثيرة نجح فيها شباب الأهلي في بسط سيطرته منذ البداية متقدماً في الربع الأول 24 - 16 وفي الثاني 21 - 17 لينهي النصف الأول لصالحه بنتيجة 45 - 33.

ووسع شباب الأهلي الفارق في الربع الثالث بتقدمه فيه 28 - 15 ولم يؤثر كسب النصر للربع الرابع 23 - 20 على النتيجة النهائية، وكان الفريقان تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً قبل الاحتكام لمباراة ثالثة وفاصلة بينهما، حيث فاز شباب الأهلي أولاً في دبي 100 - 90 ورد النصر بالفوز إياباً في الرياض 68 - 67.

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