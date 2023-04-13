«دولي التنس» يوصي بإسناد تنظيم إحدى بطولات «ساند سيريز» إلى أبوظبي

المصدر: (دبي - وام)

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أوصى الاتحاد الدولي للتنس، بإسناد تنظيم إحدى بطولات «ساند سيريز» للتنس الشاطئية «بطولات التصنيف العالمي الكبرى»، إلى العاصمة أبوظبي، في نهاية العام المقبل 2024.

وكانت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي الدولية للتنس الشاطئية، التي أقيمت الأسبوع الماضي، قد حققت نجاحات كبيراً، ووجدت ردود أفعال إيجابية من قبل الاتحاد الدولي، ومسؤولي لجنة التنس الشاطئية.

وقال ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، أن الاتحاد الدولي للعبة، أبدى ارتياحاً كبيراً لتنظيم بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية، بنسختها الأولى.

وقال: حققت البطولة وهي إحدى البطولتين العالميتين ضمن هذه الفئة في أجندة الاتحاد الدولي، نجاحاً كبيراً، شجع الاتحاد الدولي على طلب إسناد بطولة من الفئة الأعلى، ساند سيريز، إلى أبوظبي، أواخر العام المقبل، على ضوء القدرات التنظيمية التي تمتلكها الإمارات خلال هذه البطولة.

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