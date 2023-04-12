4 فرق تشارك في كأس «شركاء رمضان» للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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مع بدء العد التنازلي لختام موسم 2022 / 2023 للبولو، ومع اقتراب موعد الختام وفي بادرة تستحق الإشارة والإشادة معاً ينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بطولة كأس «شركاء رمضان»، وهي بطولة تنشيطية يشارك فيها أربعة فرق يمثل العنصر المواطن من الشباب معظم عناصر الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بهانديكاب 8 جول لكل فريق وهي: النسور والأسود والصقور والنمور، وتنطلق غداً الخميس وتختتم بعد غد السبت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

مباراتا اليوم

وسوف تقام اليوم مباراتان الأولى في تمام الثالثة والنصف وتجمع بين فريق الأسود، ويضم كلاً من خليفة آل مكتوم وعلياء آل مكتوم وبيترا سبانكو ومارسيللو جنكو وفريق النمور ويضم كلاً من: فراس الصادق وراشد الحبتور وخلف راشد الحبتور وحبتور الحبتور.

أما المباراة الثانية والتي تقام عند الساعة الرابعة والنصف فسوف تجمع بين فريق النسور، ويضم كلاً من فيكتوريا ليوبيي ومحمد خالد وطارق الحبتور وريان العجاجي وفريق الصقور، ويضم كلاً من خلف محمد الحبتور وكيم روش «لورين ديكسون» ومحمد الحبتور ورجا أبو الجيبين.

تقدير

وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو أن هذه البطولة تأتي تثميناً لجهود شركاء النجاح وفي مقدمتهم ملاك الفرق ورعاتها والذين أسهموا في إنجاح الموسم الحالي وعرفاناً بما قدموه من دعم مادي ومعنوي للبطولات ولأقرانهم من الشركاء واللاعبين.

وأشار الحبتور إلى أن هذا الموسم والذي امتد على مدار 7 شهور شهد نشاطاً ملحوظاً من حيث الكم والنوع وعاشه عشاق هذه الرياضة بأجواء تنافسية مثيرة وشريفة رغم السعي لتحقيق أفضل النتائج، ولكنها في النهاية حققت الهدف المنشود، حيث أسهمت في نشر اللعبة وانتشارها وبروز عناصر جديدة وخاصة الشابة منها.

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