مدرب «الجوارح»: عشنا تجربة فريدة ودبي ساحرة

المصدر: دبي - البيان

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وصف الفرنسي برايس دونات مدرب فريق «الجوارح» مشاركته في دورة ند الشبا الرياضية بالتجربة الرائعة والمفيدة له وللاعبين باعتبار أن فريق «الجوارح» يضم كل عناصر فريق «بواتييه» الذي يشرف على تدريبه دونات بنفسه في الدوري الفرنسي للكرة الطائرة.

وقال: لم أكن أتوقع المستوى الفني القوي لبطولة ند الشبا الرياضية رغم أني سمعت عنها الكثير في السابق من خلال بعض اللاعبين الذين شاركوا فيها وشاهدت كذلك عدداً من المباريات ونهائي العام الماضي، إنه أمر رائع للغاية عندما تشاهد مثل هذا المستوى القوي في المنطقة العربية.

وأكد مدرب «الجوارح» أن فريقه جاء لدورة ند الشبا الرياضية رافعاً شعار التحدي واللعب من أجل هدف واحد فقط وهو التتويج باللقب، مشيراً إلى أن سحر دبي الخلاب كاد يفقد اللاعبين التركيز، حيث تم تخصيص بعض الوقت للسياحة وزيارة أبرز المعالم في المدينة والصحراء والاستمتاع بالسباحة على الشاطئ، ووسط هذا الانبهار بدبي حاولنا استعادة تركيزنا حتى يحقق الفريق الهدف الذي جاء من أجله، ومضى قائلاً: عشنا تجربة فريدة، مباريات قوية وتدريبات في أجمل المنشآت الرياضية، إضافة إلى حفاوة الاستقبال.

إعداد

وأضاف: أعتبر مشاركتنا بفريق تحت مسمى «الجوارح» ناجحة 100 % ومرحلة إعدادية مهمة قبل استئناف مباريات الدوري الفرنسي، لقد شكلت البطولة فرصة لخوض سلسلة من المباريات على مستوى عال والاحتكاك بلاعبين من مختلف الجنسيات والدوريات في العالم.

وتابع: الموسم مازال مستمراً في فرنسا ولذلك استفدنا من حالة الجاهزية التي كان عليها الفريق والدخول مباشرة في المنافسة على اللقب وأظهرنا قدرتنا على اللعب بقوة ضد فريق زعبيل الذي ضم بدوره نجوماً كباراً.

ويحتل فريق «بواتييه» المركز العاشر في الدوري الفرنسي قبل جولتين من نهاية الموسم ووصل لنصف نهائي كأس فرنسا للكرة الطائرة.

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