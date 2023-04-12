جراحة ناجحة لحكم إماراتي بعد إصابة نادرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أجرى فريق طبي في مستشفى تداوي بدبي، أحد رعاة الدورة، عملية جراحية للحكم الإماراتي خالد الطائي الذي تعرض لإصابة نادرة، خلال تحكيمه إحدى مباريات الكرة الطائرة ضمن فعاليات الدورة، حيث أصيب بقطع في وتر إكيليس (أخيل)، نتيجة حركة مفاجأة لتفادي اللاعبين، الأمر الذي يعد نادر الحدوث طبياً بالنسبة لقضاة الملاعب.

وقال مروان إبراهيم ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن المجموعة باعتبارها الراعي الصحي لدورة ند الشبا الرياضية، وفرت فرقاً طبية عالية الكفاءة للتعامل مع الحالات والإصابات الخطرة، الطارئة التي قد يتعرض لها المشاركون، تضم أطباء وأخصائيين في العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، وبعد تقديم الإسعافات الأولية للحكم في مقر الحدث، وتبين نوع إصابته، تم نقله إلى المستشفى على الفور، وإخضاعه لعملية جراحية لعلاج القطع.

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