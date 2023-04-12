ختام 7 نجوم لدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ودعت دورة ند الشبا الرياضية نسختها العاشرة، مساء أول من أمس، بحفل ختام رائع من فئة 7 نجوم وسط حضور جماهيري لافت ملأ مدرجات الصالة الرئيسية وصالة البادل في مجمع ند الشبا، ما حوّل نهائي الكرة الطائرة بين الجوارح وزعبيل إلى كرنفال رمضاني جمع العائلات والأطفال والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات في مشهد مبهر رسم لوحة فسيفساء تعكس مكانة دبي بوصفها واحة للأمن والسلام وتلاقي الشعوب، إذ يعيش فيها أكثر من 200 جنسية بوئام وتجانس.

وكشفت اللجنة المنظمة عن استقطاب منافسات النسخة العاشرة لدورة ند الشبا لأكثر من 40 ألف مشجع من مختلف الجنسيات طيلة 19 ليلة رمضانية، فيما سجلت مشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة في 8 ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة على الكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو والمبارزة)، وبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم.

تألق

وحلق فريق «الجوارح» بلقب بطولة الكرة الطائرة بعد تغلبه على فريق «زعبيل» بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في ختام منافسات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، أول من أمس.

وفرض «الجوارح» سيطرة واضحة على أحداث المباراة، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 25 – 17، ثم الشوط الثاني 25 – 18، وكذلك فعل في الشوط الثالث الذي أنهاه لمصلحته 25 – 16.

وتألق لاعبو «الجوارح» في جميع المراكز على مستوى الإعداد الجيد والضرب الساحق وحوائط الصد أمام المحاولات الهجومية من فريق زعبيل الذي ظهر لاعبوه بعيدين عن مستواهم المعروف الذي قدموه على مدار مبارياتهم في البطولة.

وقام بتتويج الفائزين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

وحسن المزروعي مدير الدورة، وعدد من الشخصيات وممثلي الشركات الراعية، حيث تم تتويج فريق الجوارح بكأس بطولة الكرة الطائرة، ونال فريق زعبيل ميداليات المركز الثاني فيما حصل فريق الإمبراطور على ميداليات المركز الثالث.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، فاز محمد عبد العزيز من فريق «إتش إم اس» بجائزة أفضل لاعب مواطن، وكارلوس سيلفا لاعب فريق الجوارح بجائزة أفضل إرسال، وليوناردو ماتينيز من فريق زعبيل أفضل ضارب، ولوكاس كوذاب من فريق الجوارح أفضل معد، وزميله بالفريق جافيز اكتافو أفضل حائط صد، فيما حصد جابرييل دا سيلفا لاعب الجوارح على جائزة أفضل لاعب شامل في البطولة.

تكريم

وشهد الحفل الختامي للنسخة العاشرة، تكريم قضاة الملاعب الذين أداروا المباراة النهائية، وهم الحكم الدولي حامد الروسي، والحكم الدولـي إسماعيل إبراهيم، والحكم الدولـي خالد راشد، والحكم الدولي محمد الدولة، كما تم تكريم الرعاة الرئيسيين للدورة وشركاء نجاحها وهم الطاير للسيارات وتسلّم التكريم منى سعدون نائب رئيس قسم التسويق.

وسوق دبي الحرة وتسلم التكريم راميش كدامكي نائب المدير العام، وإف تي إن إف تي وتسلم التكريم نارق شاغلسيان، وبلان بي وتسلم التكريم الدكتور هارميك سينغ رئيس المجموعة، ومؤسسة دبي للإعلام وتسلم التكريم عبدالرحمن أمين مدير قنوات دبي الرياضية.

ملتقى دولي

ورفع سعيد حارب أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي أطلق ودعم ويرعى هذه الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، مؤكداً أن النسخة العاشرة من الدورة شهدت نجاحاً منقطع النظير بشهادة الجميع وكان مسك الختام بنهائي كبير لبطولة الكرة الطائرة التي تميزت بالمستوى الفني الرائع.

وأضاف أن الدورة باتت منصة لوجود أفضل اللاعبين في جميع المنافسات وملتقى لبطولات دولية من بينها البطولة الدولية للبادل ومنافسات الكرة الطائرة التي استقطبت أفضل لاعبي الكرة الطائرة على مستوى العالم، ونتوقع أن يزيد عدد اللاعبين العالميين في البطولة، ونتمنى أن تستفيد أنديتنا من الدورة ومن النجوم العالميين فيها، والتي تصب في مصلحة منتخبنا الوطني، ومكسبنا في الدورة هو المستوى الفني بشكل عام.

كما وجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الشكر إلى جميع المتطوعين الذين شاركوا في التنظيم والذين قدموا دوراً كبيراً، وأيضاً الشكر إلى الإعلام على التغطية وإلى أعضاء اللجنة المنظمة للدورة على ما قدموه.

وأكد حارب أن الدورة قدمت منتجاً رياضياً يدعم جهود الأندية، وعلى الأندية الاستفادة من هذه الفرصة من أجل متابعة اللاعبين وإجراء التعاقدات والتجهيزات للموسم المقبل، على مستوى كل الألعاب بالدورة سواء الجري والدراجات وكرة السلة لأصحاب الهمم، والبادل الذي شاهدنا فيه نهائياً رائعاً بين الإمارات وقطر وكان الأداء متميزاً وهو ما شهدناه في الجري والدراجات والمنافسة القوية.

بطولة عالمية

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أنه تابع جميع منافسات الدورة من بدايتها في كل الألعاب خاصة الكرة الطائرة والبادل والدراجات والجري، إلا أن منافسات الطائرة كانت بطولة عالمية سواء على مستوى اللاعبين والمدربين والتنظيم المميز، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رؤيته لهذه الدورة التي تحولت إلى دورة عالمية.

وطلب المري من الاتحادات الرياضية أن تستفيد من الدورة ومن مسابقاتها، وقال: «الاتحادات تشتكي من غياب الجمهور وفي دورة ند الشبا الحضور الجماهيري يفوق التوقعات، وهذا دليل على مستوى البطولة وجودة التنظيم والوقت المناسب للمباريات ومستوى اللاعبين.

والمنظومة مكتملة». وأضاف: «معظم اللاعبين المشاركين في الكرة الطائرة على رادار أندية وهناك عدد من المسؤولين موجودون في الدورة للتفاوض مع لاعبين من الدورة وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستكشف هذه التعاقدات، وأن معظم اللاعبين سيلعبون في الكأس وشباب الأهلي لديه 3 لاعبين شاركوا في الدورة».

مشاركة دولية واسعة

شهدت النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضي مشاركة دولية واسعة لرياضيين من مختلف قارات العالم، الذين شاركوا في بطولة الكرة الطائرة، وفي بطولة ند الشبا الدولية للبادل، وكذلك المشاركين في فئة الاتحاد الدولي للبادل (الذهبية)، كما شهدت بطولات القوس والسهم والمبارزة والجوجيتسو والجري والدراجات مشاركة واسعة لرياضيين توافدوا من خارج الدولة للمشاركة في هذه البطولات.

جوائز ضخمة

أجرت اللجنة المنظمة مساء أول من أمس عقب انتهاء منافسات بطولة الكرة الطائرة سحوبات على جوائز ضخمة قدمت إلى الجمهور تقديراً لدورهم في تشجيع الفرق وتحفيز اللاعبين وتواجدهم برفقة جميع أفراد العائلة في المنافسات، ما حقق الأهداف المجتمعية للدورة وساهم بنشر الرياضة بين أوساط المجتمع.

وتم إجراء السحب على سيارتين مقدمتين من شركة الطاير للسيارات راع رئيسي للدورة وهما سيارة فورد برونكو وسيارة تيريتوري، كما تم إجراء السحب على جوائز مالية بلغت قيمتها 100 ألف درهم وزعت على الجمهور الحاضر في اليوم الختامي للدورة.

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