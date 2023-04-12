«نافيد» بطل رمضانية خالد بن طناف للبادل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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توج فريق «نافيد» بلقب بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية للبادل تنس والتي اختتمت فعالياتها، مساء أول من أمس، بعدما شهدت مشاركة 18 فريقاً في لعبة البادل تنس التي تقام لأول مرة في البطولة في نسختها الرابعة.

وقاد صالح المنهالي لاعب نادي الوحدة وبني ياس والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم فريق نافيد برفقة زميله لاعب الكرة السابق محمد أحمد سلام للفوز على فريق بادل ريلز في المباراة النهائية للبطولة.

وكرّم خالد بن طناف المنهالي الفرق المشاركة والتي عبرت عن سعادتها بخوض هذه التجربة، وأن البطولات الرمضانية باتت ليست حصراً على كرة القدم بل توجهت إلى رياضات مختلفة عدة من أجل استقطاب جميع الشرائح ومشاركتهم في هذه التحديات التي تجمع بين أهالي مدينة بني ياس وتحثهم على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها.

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