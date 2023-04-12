الشارقة والعين في نهائي كأس شباب اليد أول مايو

المصدر: دبي - البيان

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يلتقي فريقا الشارقة والعين، الاثنين، الأول من مايو المقبل، على ملعب محايد سيتم تحديده لاحقاً من قبل لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد، في صراع متجدد للفوز ببطولة كأس شباب الإمارات لكرة اليد، والتي تمثل ختام موسم هذه الفئة السنية تحت 18 سنة، الذي شهد مشاركة 6 أندية، وتضمن 3 مسابقات حصد الشارقة الثنائية حتى الآن بطولتي «الدوري والسوبر» وعينه على الثلاثية، حيث يحمل لقبها في الموسم الماضي.

تأهل

وكانت لجنة المسابقات وخلال إجراء مراسم قرعة البطولة قد وضعت ناديي الشارقة والعين خارج قرعة البطولة ليعبر مباشرة إلى الدور قبل النهائي للبطولة، كون الشارقة بطلاً لنسخة 2021/‏‏‏‏2022، ولعين لإحرازه المركز الثاني في بطولة الدوري العام للشباب للموسم السابق.

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