«الإمارات للدراجات» بطل «إتسوليا باسك كونتري» بإسبانيا

المصدر: مدريد - وام

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حقق فريق الإمارات للدراجات الهوائية إنجازاً مميزاً في سباق إتسوليا باسك كونتري في إسبانيا عن طريق الدراج براندون ماكنولتي، وذلك بعد أسابيع من السباقات، حيث احتل ماكنولتي المركز السابع في التصنيف العام، كما حصل على تصنيف «أفضل الدراجين الشباب».

وشهدت المرحلة النهائية التي بدأت وانتهت في إيبار «138 كم» تحقيق مارك هيرشي مع 11 دراجاً آخرين انفصالاً عن المجموعة الرئيسية وحاولوا التقدم، وجاءت الهجمات من الخلف مع الحركة الحاسمة على بعد 28 كم من خط النهاية حيث انطلق يوناس فينجارد من فريق «جامبو فيزما» بمفرده ليصل إلى منصة التتويج ويحصل على القميص الأصفر.

وجاءت خلف ماكنولتي نخبة من الدراجين الذين عبروا خط النهاية بفارق دقيقة واحدة و38 ثانية، مع حصول الأمريكي على المركز الرابع. وشهدت النتيجة صعود ماكنولتي إلى منصة التتويج النهائية كفائز في تصنيف أفضل الدراجين الشباب.

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