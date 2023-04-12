الإسباني رام يقترب من وصافة «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم الإسباني جون رام إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما دوّن اسمه في سجلات التاريخ بالفوز بلقب الماسترز الأمريكي أحد أعرق البطولات الأربع الكبرى في رياضة الغولف.

انضم رام إلى القائمة الحصرية التي تزخر بأسماء من أساطير اللعبة مثل الأمريكي تايجر وودز، بعد تفوقه في المنافسات التي أقيمت في ملعب أجوستا الوطني الشهير في ولاية جورجيا الأمريكية، وأنهى المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، بفارق أربع ضربات عن أقرب منافسيه الأمريكيين بروكس كوبيكا وفيل ميكيلسون.

تقدم

وكسب رام بفضل هذا الفوز 1.665 نقطة، جعلته يتقدم 164 خطوة إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي نقاط يبلغ 1.718.6 نقطة، ويقترب من العودة مرة أخرى للمشاركة في البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نوفمبر المقبل في عقارات جميرا للغولف، حيث يمتلك علاقة خاصة مع هذه البطولة في دبي، التي توج بلقبها ثلاث مرات آخرها النسخة الأخيرة في عام 2022.

وكسب رام جائزة مالية ضخمة تبلغ 3.240 ملايين دولار، إلى جانب حصوله على «الجاكيت الأخضر» المعروف في رياضة الغولف تاريخياً بارتدائه من قبل أبطال هذا الحدث بشكل حصري.

واستفاد النرويجي فيكتور هوفلاند من حصوله على المركز السابع في البطولة برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليكسب 275 نقطة تقدم من خلالها 127 خطوة ليصبح بالمركز 39 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 328 نقطة.

كما منح المركز العاشر في البطولة الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك 179 نقطة جعلته يتقدم 98 مركزاً دفعة واحدة ليصبح بالمرتبة 68 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 232 نقطة. ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1.835 نقطة، وهو الذي يسعى للاحتفاظ بلقب بطل الموسم الذي توج به العام الماضي للمرة الرابعة.

50 لاعباً

ويتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى البطولة الختامية التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

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