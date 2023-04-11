انطلاق «ويند رايسيز» من ميناء راشد بدبي

المصدر: دبي - وام

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انطلقت فعاليات مجتمع الإبحار «ويند رايسيز» من مارينا ميناء راشد التابع لمجموعة «دي بي ورلد» في دبي؛ التي توفر تجارب فريدة في الإبحار يومياً على متن عدد من اليخوت عالية الكفاءة، وزوارق سباق شراعية ذات صوارٍ، وزوارق فار إيست. ويهدف «ويند رايسيز» إلى تعميم رياضة الإبحار لتصبح أكثر انتشاراً، وذلك عن طريق تحفيز مشاركة المهتمين بهذه الرياضة من سكان المدن، واستقطاب جماهير جديدة.

وتعد دولة الإمارات إحدى أكثر الدول تطوراً في المنطقة وأسرعها نمواً، وبدأت فعاليات الإبحار تشهد إقبالاً ملحوظاً نظراً لزيادة الطلب على الترفيه والرياضة البحرية، كما تم اختيار مقر انطلاق رحلات الإبحار لتكون من قلب مدينة دبي التاريخية عند مدخل الخور.

وقال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي أند أو ماريناز» إحدى شركات «دي بي ورلد»، إن تواجد ويند رايسيز (Wind Rises) في مارينا ميناء راشد يعد إضافة جديدة في عالم الرياضات المائية وأنشطة المغامرات، ضمن الرؤية الرامية إلى دعم الإبحار في دبي والمنطقة، من خلال تطوير بيئة جاذبة مزودة بأحدث وسائل الراحة والخدمات، لتشكّل منصة عالمية للشركات.

واعتبر ماكس بينيجين، الرئيس التنفيذي لمجتمع (ويند رايسيز) للإبحار، أن رياضة الإبحار حالياً واحدة من أسرع الهوايات والرياضات نمواً في العالم، وتشكل دبي المكان المثالي لإقامة فعاليات ويند رايسيز حيث نسعى إلى جعل هذه الرياضة متاحةً للجميع بأسلوب أكثر حداثة وعصرية.

ويمكن تشكيل فريق يتكون من شخصين إلى ستة أشخاص لكل يخت، وسيرافق الفريق مدرب محترف يقوم بتعريف المشاركين إلى معايير سلامة اليخوت ومبادئ عملها أثناء تجربة الإبحار؛ كما سيتاح لهم إمكانية المشاركة في سباقات وأنشطة متعددة للفوز بالكؤوس.

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