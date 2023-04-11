«الإمبراطور» يحصد برونزية الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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حصد فريق «الإمبراطور» المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، وذلك بعد تغلبه على فريق فهود زعبيل 3 - 1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم قبل الأخير للبطولة.

ونجح فريق «الإمبراطور» في حسم نتيجة المباراة لمصلحته بفوزه في الشوط الأول 25 - 18، قبل أن ينجح فهود زعبيل في الفوز بالشوط الثاني 25 - 23، لكن عاد الإمبراطور وفرض تفوقه في الشوطين الثالث والرابع على التوالي بنتيجة 26 - 24 و25 - 19، ليحسم المركز الثالث لمصلحته.

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