1000 مشارك في أكبر تجمّع شطرنجي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت، أول من أمس، «بطولة ألف للشطرنج»، التي تعدّ أكبر بطولة شطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، وتنظمها مجموعة ألف، في منطقة الممشى بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من جنسيات مختلفة، إلى جانب عائلاتهم، بمجموع جوائز يصل إلى أكثر من 50 ألف درهم.

وشهد حفل الختام، الذي أقيم في أجواء رمضانية ممتعة ووسط إقبال جماهيري كبير، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، وجمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان الأمين العام المساعد، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من ممثلي مجموعة ألف بالشارقة وحشد غفير من الزوّار والأهالي والإعلاميين والمتابعين.

وأجريت منافسات اليوم الثاني لجميع البطولات الشطرنجية والمسابقات الثقافية والترفيهية، بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي.

تمكن الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ من الظفر بالميدالية الذهبية ضمن البطولة «أ»، التي شارك فيها 400 لاعب ولاعبة من 40 جنسية، بعد تحقيقه ل 8.5 نقاط من أصل 9 جولات، وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الصربي ايغور ميلادينوفيتش، والأستاذ الدولي الكبير التركي ميرت أوردوجدو ثالثاً برصيد 7.5 نقاط.

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وحقق الهندي شاهين أينيكال لقب البطولة «ب» التي شارك فيها 500 لاعب ولاعبة من الهواة وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وطلبة المدارس، وتصدر أينيكال المشهد بالعلامة الكاملة 7 نقاط من 7 جولات، وجاء بالمركز الثاني مواطنه سايناث كريشنا، وجاء ثالثاً عيسى عبد الرحيم الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

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