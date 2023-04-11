«شرطة دبي» بطل«سلة كراسي ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حقق فريق شرطة دبي لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة بتغلبه مساء أول من أمس على «إسعاف دبي» بنتيجة 54 – 36، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية؛ الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وشارك في النسخة الحالية، التي اختتمت منافساتها مساء أمس، أكثر من 5000 لاعب ولاعبة، في 8 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة على الكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو والمبارزة، وبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم.

وجاء ختام منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة ممتعاً ومثيراً، حيث استمتعت الجماهير التي ملأت مدرجات صالة ند الشبا الرياضية بأداء قوي من الجانبين وعروض فنية رائعة، خاصة من لاعبي شرطة دبي، في مقدمتهم المصري أشرف أبو زيد هداف البطولة.

وبنهاية المباراة، قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، بتتويج فريق شرطة دبي بطلاً لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة وإسعاف دبي بالمركز الثاني وفريق هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثالث، وفاز اللاعب أشرف أبو زيد من فريق شرطة دبي بلقب أفضل هداف من أصحاب الهمم، واللاعب منصور عبد الرحمن من فريق هيئة الطرق والمواصلات أفضل هداف من الأسوياء.

تكريم

وتم تكريم قضاة الملاعب الذين شاركوا في إدارة منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، وكذلك تكريم الرعاة الاستراتيجيين للدورة، وهم مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، وموسى محمد الرئيسي مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وعلي خلفان المنصور مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

كما تم تكريم رعاة فرق بطولة الكرة الطائرة وهم شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، راعي فريقي زعبيل وفهود زعبيل، مستشفى التداوي وشركة سيكورو للأنظمة والأجهزة الأمنية راعيين لفريقي الإمبراطور والجوارح، ومجموعة إتش إم إس الطبية وشركة إيرييا للمعدات الرياضية راعياين لفريق إتش إم إس.

شكر وعرفان

ورفع ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أسمى عبارات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه ورعايته الكريمة لأصحاب الهمم، وتوجيهات سموه منذ إطلاق دورة ند الشبا الرياضية بإدراج مسابقات وألعاب رياضية لهم ضمن هذه الحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: «لعبت دورة ند الشبا الرياضية طيلة 10 سنوات دوراً مهماً في دمج أصحاب الهمم في المجتمع بفضل مبادراتها وفعالياتها المتنوعة، والتعريف برياضات أصحاب الهمم وخاصة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي أصبحت شعبيتها أكبر في الإمارات».

وأوضح العصيمي أن دورة ند الشبا الرياضية ومبادراتها الإنسانية قدمت أجمل صورة في دعم أصحاب الهمم والاهتمام بهم وتحفيزهم، مشيراً إلى أن شعار الدورة «قدرات لا حدود لها» يرتبط بشكل مباشر بأصحاب الهمم ويعكس طموحاتهم وأحلامهم.من جهته، أعرب النقيب عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، عن بالغ سعادته بالإنجاز الرائع الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي، بتتويجها بالمركز الأول في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن فعاليات النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية.

وتقدم الشامسي بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايتهما ودعمهما الكبير للبطولة، كما هنأ معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الفوز ببطولة سلة الكراسي المتحركة، وتوجه له بالشكر والتقدير على الاهتمام والدعم اللامحدود لفئة أصحاب الهمم، وأشار إلى أن شرطة دبي هي المؤسسة الأولى كجهة صديقة لأصحاب الهمم على مستوى إمارة دبي.

اهتمام ومتابعة

وثمن الشامسي النجاح الذي تحقق في دورة ند الشبا الرياضية ودورها في رياضة الإمارات، وقال: «وصول الحدث للنسخة العاشرة يؤكد مدى نجاحه، وبالفعل نحن نرى تطوراً مستمراً فيه عاماً بعد آخر، ودورة ند الشبا الرياضية تعد واحدة من أقوى البطولات في الدولة، خاصة في شهر رمضان المبارك، ولها مردود كبير على رياضيي الإمارات بشكل عام، وقد تحولت البطولة بما تشتمل عليه من إثارة وأجواء تنافسية رائعة، إلى منصة رياضية تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، كما أن لها دوراً مؤثراً في نشر أجواء السعادة والإيجابية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بشتى ألعابها واتخاذها أسلوب حياة».

وتابع قائلاً: «مثل هذه الدورات الكبيرة تسهم بشكل كبير في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزز خبراتهم الميدانية، وتطوّر مواهبهم ومهاراتهم». وأشاد الشامسي بالإقبال الهائل من كافة شرائح المجتمع على المشاركة في الدورة سنوياً.

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