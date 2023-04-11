نخبة الأبطال يشعلون نزالات أغلى كؤوس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت، أول من أمس، منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات فئة الكبار (فوق 18 عاماً)، ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وشهدت منافسات فئة الكبار مشاركة نخبة لاعبي الأندية من أصحاب الخبرة الدولية والتجربة الطويلة على البساط، وحظيت النزالات باهتمام خاص من الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمؤازرة أنديتها ودعمها للوصول إلى الأدوار النهائية.

وقدّم ناديا العين وبني ياس أداء قوياً مكّنهما من التأهل لنهائي فئة الرجال للمنافسة على اللقب. أما على صعيد فئة السيدات، فقد تأهل ناديا الوحدة وبني ياس إلى النهائي للمنافسة على اللقب.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تحتل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو التي تحمل اسماً غالياً على الجميع الأولوية في أجندة البطولات المحلية، وهي بمثابة حدث رياضي كبير يليق بأبناء وبنات الوطن من الرياضيين الأبطال. وتثبت هذه البطولة مكانتها المتميزة كقاعدة للكشف عن المواهب الصاعدة ومحطة مهمة للاعبين المتمرسين الذين يمتلكون باعاً طويلاً في الرياضة».

تحفيز الأندية

أضاف البطران: «تسهم البطولة وبعد 7 أعوام من انطلاقتها في تحفيز الأندية الرياضية على مستوى الدولة، لتقديم المزيد، والاستثمار الأمثل فيما لديها من أجيال تمتلك خامة الأبطال، والارتقاء بأدائهم الرياضي، لنيل شرف تمثيل الدولة في المحافل الدولية».

ويضيف البطران أن البطولة المحلية الأغلى تواصل دورها في تدعيم خطط الاتحاد المتصلة بتطوير رياضة الجوجيتسو وتوسيع انتشارها بين فئات المجتمع المختلفة، لافتاً إلى أن التواجد المؤثر للاعبين الكبار وخصوصاً منتسبي المنتخبات الوطنية يشكل قيمة مضافة ترتقي بالمنافسات نظراً لخبرتهم الواسعة التي اكتسبوها من مشاركاتهم في أقوى البطولات القارية والعالمية.

حضور قوي

وفي تعليقه على المستوى العام للبطولة، أكد البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمنح اللاعبين الإماراتيين فرصة المشاركة في المنافسات وترسيخ حضورهم والخروج بالعديد من المكاسب، كما تستهدف البطولة تسليط الضوء واستكشاف المزيد من المهارات للارتقاء بها ورعايتها وتأهيلها للمشاركة على أعلى المستويات.

حرص وجاهزية

وقال ليموس: «تنتظرنا العديد من الاستحقاقات الدولية خلال الأشهر المقبلة، وهنا أشيد بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو لحرصه على تنظيم بطولات قوية للحفاظ على جاهزية اللاعبين واستعدادهم البدني والنفسي، ونحن ندرك مدى صعوبة النشاط الرياضي أثناء الصيام، لكنّ اللاعبين يثبتون دوماً أنهم على قدر الآمال والتطلعات انطلاقاً من حرصهم على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة أمامهم لتقديم أداء يمكنهم من الانضمام إلى المنتخب».

وأكد أحمد خميس الجنيبي إداري فريق نادي الوحدة للجوجيتسو، عزم النادي على تحقيق المركز الأول ضمن فئة الكبار، موضحاً أن الفريق ينافس بقوة في كل الفئات العمرية، حيث أعد النادي العدة للمنافسة على كل البطولات.

وقال: «نشارك في جميع البطولات بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات الذين تدربوا بقوة طوال الفترة الماضية من أجل الفوز بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي بطولة الكبار يشارك نادي الوحدة بـ 14 لاعباً وفي الموسمين الماضيين حققنا الوصافة ولكننا عازمون في الموسم الحالي على المركز الأول».

وشهدت منافسات فئة الكبار في البطولة نزالات قوية بين لاعبي ولاعبات الأندية المشاركة، وقدموا أداء ممتعاً حظي بالتشجيع المتواصل من الجماهير التي ملأت المدرجات، وسعوا للوصول بأنديتهم إلى الأدوار النهائية للبطولة.

عشق الجوجيتسو

وأكد محمد أنس الشحي، والد أبطال الجوجيتسو لاعبي نادي العين، خالد مواليد 2003، وعمر مواليد 2000، وراشد مواليد 2005، أنه وأبناءه ثلاثي الجوجيتسو المتميز يخوضون تدريبات إضافية في منزلهم في صالة تضم أبسطة تم تصميمهم لتحاكي صالات الجوجيتسو الاحترافية حتى يختبر الجميع أنفسهم وكأنهم يتدربون وينازلون بعضهم البعض في صالة النادي أو الصالات الأخرى التي يتدربون فيها.

ويفخر الشحي بأنه والد لثلاثة من أبطال الجوجيتسو يقدمون مستويات رائعة ويتطورون سريعاً، موضحاً أن ذهبية ابنه خالد في بطولة العالم في مارس 2018 ظلت عالقة في ذاكرته، حيث أعقبها بذهبية أخرى بعد شهر في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. ويتذكر الشحي الذهبية التي حققها ابنه راشد في بطولة العالم ليمثل الدولة في بطولة كوبابوديو في البرازيل. ويؤكد الشحي الارتباط الكبير لأبنائه باللعبة وكيفية مشاركة ابنه عمر في مسابقات الجوجيتسو بمعسكر العين أثناء أداء شرف الخدمة الوطنية محققاً المركز الأول.

بطولة عزيزة

من جانبه، أكد لاعب منتخب الإمارات ونادي العين لفئة الحزام الأسود خالد الشحي جاهزيته الكبيرة للظهور المشرف في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، موضحاً أنه تدرب جيداً للبطولة. وأضاف: «هذه البطولة عزيزة علينا لأنها تحمل اسم قائدنا وملهمنا، لذلك تدريباتنا كانت استثنائية لا سيما أن الجميع يريد الظفر بلقبها الغالي».

وقلل الشحي من تأثير الصيام على حالته البدنية بالتكيف السريع مع برنامج التدريبات في شهر رمضان من خلال الوجبات الخفيفة والتدريبات المتعددة قبل وبعد الإفطار قائلاً: «فخور بتطور مستواي ووصولي للحزام الأسود وأعمل بكل جدية من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة في كل المشاركات».

ويؤكد البطل الإماراتي سعيه الدؤوب هو وأشقاؤه لمواصلة التميز في رياضة الجوجيتسو، موضحاً: «تعلمنا من والدنا قيم رياضة الجوجيتسو وأهمها الصبر والمثابرة لتحقيق الهدف، وبعدها اكتشفنا بأنفسنا فوائد أخرى لا تُحصى حتى أصبحت اللعبة أسلوب حياة لي ولإخوتي».

العودة باللقب

بدورها، قالت بلقيس عبد الكريم لاعبة نادي بني ياس: «سعيدة جداً بالمشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بقميص نادي بني ياس، ونحن عازمون على العودة باللقب. وأستطيع التأكيد أن شعور الفوز بالبطولة وصعود منصة التتويج لا يضاهيه فخر، ولقد اختبرنا ذلك في الموسم الماضي ولن نتخلى عن هذا الحلم بسهولة، ولقد عملنا بجد خلال الفترة الماضية لتحقيق هذا الهدف».

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