اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم يتبنى استراتيجية المستقبل لنشر وتطوير اللعبة

المصدر: وام

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أكد عادل الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، أن اللجنة التنفيذية في الاتحاد تتبنى وضع النظام الأساسي والاستراتيجية المستقبلية لتطوير مستوى الأداء في شتى القطاعات، ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تمهيداً لاعتماد آليات التنفيذ المناسبة وفقا للنظام الأساسي في كل اللجان ومن بينهم اللجنة الإعلامية.

وأشار الحمادي إلى أن أبرز مستهدفات خطط لجنته هو نشر لعبة القوس والسهم، وتعزيز مكانتها الكبيرة، والتعريف بأهداف وتطلعات اتحاد غرب آسيا الجديد بعد إعلان تأسيسه، بالإضافة إلى تصميم منظومة اتصال متكاملة تتسق مع الطموحات والتطلعات.

وقال: أتقدم بوافر الشكر إلى سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وأعضاء مجلس الإدارة، على جهودهم الداعمة لتواجد أبناء الإمارات في المناصب القيادية على المستويين الإقليمي والقاري، كما أشكر مشعل الحكير رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة وأعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم الغالية بتواجدي رئيساً للجنة الإعلامية، والتي تمثل دافعاً قوياً لعكس الصورة المشرفة التي تلبي التطلعات المرجوة.

وأوضح الحمادي أن رياضة القوس والسهم آخذة بالانتشار وسط الفئات الشبابية المختلفة في معظم الدول العربية والآسيوية، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالمستويات الفنية، وبناء القدرات وفق أفضل الممارسات، لدعم برامج التطور المتسارعة.

وقال : نستشعر الأجواء الجيدة والروح الإيجابية التي سادت الاجتماع الأول لإعلان تأسيس اتحاد غرب آسيا، وهذا يعكس بوضوح الرغبة القوية في الوصول بالاتحاد إلى أفضل المخرجات التي تعزز أهدافه لتطوير برامجه المستقبلية، وبتعاون الجميع يمكن أن نحقق معاً النتائج المنشودة لتعزيز منظومة العمل، ونشر اللعبة على أوسع نطاق، واكتشاف المواهب.

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