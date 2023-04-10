اللقب الرابع.. أُنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون المفتوحة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توجت نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر، ببطولة تشارلستون المفتوحة من فئة 500 نقطة، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تغلبها على السويسرية بيلندا بنشيتش في المباراة النهائية بمجموعتان دون رد.

وفازت أنس جابر بالمجموعة الأولى 7/6، ثم بالمجموعة الثانية بنتيجة 6/4، وتوجت باللقب الرابع في بطولات محترفات التنس، والأول لها منذ بطولة برلين 2022 العام الماضي، حيث سبق وفازت في بطولة برمنغهام من فئة 250 نقطة عام 2021، إلى جانب بطولتي مدريد من فئة 1000 نقطة، وبرلين من فئة 500 نقطة عام 2022.

وثأرت أنس جابر لخسارتها من بيلندا بنشيتش في نهائي نفس البطولة العام الماضي، بمجموعتين لمجموعة.

وتعد أنس جابر أول لاعبة عربية وإفريقية، تصل لنهائي بطولتي أمريكا المفتوحة وويمبلدون في العام نفسه.

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