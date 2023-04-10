أنس جابر تفوز باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية

المصدر: د ب ا

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توجت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة على العالم بأول لقب لها في الموسم الحالي ،بعدما تغلبت على السويسرية بليندا بنشيتش 7 / 6 (8 / 6) و6 / 4 "الأحد" في المباراة النهائية لبطولة تشارلستون المفتوحة للتنس.

كانت أنس جابر "28 عاما" قد قدمت أفضل موسم في مسيرتها خلال عام 2022 الذي شهد وصولها إلى النهائي في كل من بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، لكنها غابت لفترة عن الملاعب بعد بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام بسبب إصابة في الركبة.

وعادت أنس جابر إلى الملاعب، لكنها خرجت مبكراً من بطولتي إنديان ويلز المفتوحة وميامي المفتوحة، ولم تحقق أي انتصارات متتالية منذ أوائل يناير الماضي، لكنها حققت انطلاقة قوية في تشارلستون.

وبدت أنس جابر، عبر بطولة تشارلستون ذات الـ 500 نقطة، في طريقها للعودة إلى أفضل مستوياتها، حيث لم تخسر أي مجموعة خلال مشوارها في البطولة.

وبعد أن أطاحت أنس جابر بكل من ليسيا تسورينكو وكارولين دولهايد وأنا كالينسكايا وداريا كستكينا، فرضت أنس جابر تفوقها أمام النجمة السويسرية بنشيتش لتنتزع اللقب.

وثأرت أنس جابر لهزيمتها أمام بنشيتش في نهائي نسخة العام الماضي من بطولة تشارلستون، حيث كانت بنشيتش قد حققت الفوز عبر ثلاث مجموعات.

وأحرزت النجمة التونسية أول لقب لها منذ فوزها بلقب بطولة ألمانيا المفتوحة في يونيو الماضي، وقد فازت حينها على بنشيتش في النهائي.

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