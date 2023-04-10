3 لاعبين في صدارة «دولية المدرسة الإيطالية» للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر اليوم الأول لبطولة المدرسة الإيطالية الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ثلاثة لاعبين، برصيد 5 نقاط لكل منهم، وهم آدم طواخاييف وفاروق امانتوف وجوليوس دي راموس من الفلبين، وحقق 5 لاعبين 4 نقاط ونصف لكل منهم، وهم: عمران الحوسني من الإمارات، وفؤاد الطاهر «مصر»، وجورجي سيبا شفيلي «جورجيا»، وريجي ميلا «الفلبين».

يشارك في البطولة 185 لاعباً ولاعبة من 19 جنسية، ويتنافس فيها نخبة من لاعبي المنتخب الوطني، أبرزهم عمران الحوسني وإبراهيم سلطان، واللاعبون الدوليون المقيمون من حملة الألقاب الدولية الرفيعة، آدم طوخاييف من أوكرانيا، وفاروق أمانتوف من طاجيكستان، وجورجي سيبا شفيلي من جورجيا، ماريا جيفوجيان من أرمينيا.

وافتتح عارف إسماعيل الخوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي فعاليات البطولة، ويحصل الفائزون على جوائز نقدية مجموعها 15 ألف درهم، توزع على الفائزين الستة الأوائل، إضافة لأبطال الفئات العمرية 16 و14 و12 و10 سنوات، من كلا الجنسين.

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