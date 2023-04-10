الهلال والسيف في نهائي بطولة الأشبال بـ «دبا تجمعنا»

المصدر: دبا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم في العاشرة مساء اليوم البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا» التي نظمها نادي دبا بمشاركة 330 لاعباً يمثلون 22 فريقاً، ويلتقي فريقا الهلال والسيف في نهائي بطولة الأشبال مواليد 2009 - 2010، ويلعب فريقا نجوم المشاهير وضدنا في نهائي بطولة البراعم و2013.

تفاعل

وأكد عبدالله الظنحاني نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن البطولة حققت العديد من الأهداف وطبقت شعار «دبا تجمعنا» على أرض الواقع في ليالي رمضانية رياضية واجتماعية رائعة شهدت تفاعلاً لافتاً، وقال: نشكر العائلات والجماهير التي حضرت وشجعت فرقها بروح رياضية عالية، وتفاعلت مع شعار «دبا تجمعنا» بالعديد من المبادرات الإيجابية تعزيزاً للروابط الاجتماعية.

وقال أحمد الخديم مدير فريق الهلال: بذل اللاعبون جهوداً كبيرة ويستحقون التتويج باللقب، وأشكر نادي دبا على تنظيم البطولة، فيما أعرب سيف الظنحاني مدير فريق السيف عن شكره لنادي دبا وقال: هدفنا لقب بطولة الأشبال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز