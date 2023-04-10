سالم الشميلي بطل تحدي «ماي ووش» للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج سالم الشميلي من فريق الشعفار جميرا، بالمركز الأول بتحدي «ماي ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية، السباق المجتمعي المخصص لفئة المواطنين والمواطنات، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «ماي ووش»، في جزيرة الحديريات في أبوظبي، قطع مسافة السباق بزمن 01:18:13 ساعة، وعلى مستوى الفرق، فاز نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الأول.

وسيطر فريق ماي ووش على المراكز الثلاث الأولى في تحدي السيدات، توجت صافية الصايغ بالمركز الأول، وقطعت مسافة 50 كلم، بزمن وقدره 01:24:01 ساعة، وجاءت أسماء بلحمر في المركز الثاني، ومروى سلمان في المركز الثالث، وعلى مستوى الفرق، فاز فريق ماي ووش بالمركز الأول.

وشهد تتويج الفائزين والفائزات، محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، وممثلون من ماي ووش.

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