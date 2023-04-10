مباراتان في نصف نهائي كأس شباب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تقام في التاسعة والنصف من مساءً اليوم مباراتين بدور نصف نهائي كأس الإمارات لشباب اليد، ويلتقي الشارقة حامل اللقب مع الوصل وشباب الأهلي مع العين، وكان شباب الأهلي تأهل لنصف النهائي بفوزه الصعب على النصر 34 - 32، وتأهل الوصل بانسحاب فريق الجزيرة.

فيما وصل الشارقة والعين للدور قبل النهائي مباشرة باعتبار الشارقة بطل النسخة السابقة من الكأس لموسم 2021 - 2022 والعين لإحرازه المركز الثاني في بطولة الدوري العام للشباب للموسم السابق، والذي فاز بلقبه الشارقة.

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