الإمارات بطل «دولية ند الشبا للبادل»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حقق منتخبنا الوطني لقب بطولة ند الشبا الدولية للبادل، بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 2 - 0 أول من أمس في النسخة الأولى من البطولة، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتختتم منافساتها الليلة بنهائي مثير لبطولة الكرة الطائرة بين فريقي الجوارح وزعبيل.

وتوج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، منتخب الإمارات بلقب البطولة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، وخليفة يوسف خوري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وحسن المزروعي مدير الدورة.

إهداء

وأهدى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كأس البطولة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعمه ورعايته لرياضة البادل التي انطلقت من دورة ند الشبا الرياضية لتحقق انتشاراً واسعاً في الإمارات، موجهاً الشكر إلى اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في جميع المباريات وخلال فترة الاستعدادات.

وأثنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، وعلى المستويات القوية التي قدمتها المنتخبات المشاركة، ما ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني الذي يستعد للعديد من الاستحقاقات في الفترة المقبلة، وقال: أكدت البطولة تركيزنا المستمر على تطوير المنتخب الوطني، وتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد الواعدين، ونتطلع لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة والإنجازات في المستقبل. وأكد رئيس اتحاد الإمارات للبادل أنه بالرغم من فوز منتخبنا بنتيجة 2 - 0 إلا أنه واجه صعوبة في التغلب على المنتخب القطري الشقيق الذي لعب بشراسة وقاتل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية القوية.

يذكر أن هذا الفوز هو الفوز الدولي الثاني لمنتخبنا في البطولات التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية، حيث حقق منتخبنا الوطني في النسخة التاسعة من الدورة عام 2022 الفوز بلقب النسخة الأولى من البطولة الخليجية للبادل بعد أن تغلب في المباراة النهائية على المنتخب القطري أيضاً.

ونجح منتخبنا الوطني في الفوز بالبطولة بعد تغلبه في النهائي على نظيره القطري بنتيجة 2 – 0 حيث فاز الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبد الله العبد على الثنائي القطري جابر المطوع وخالد سعدون الكواري بنتيجة 6 – 1 و6 – 2 في المباراة الأولى، وفاز الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على الثنائي القطري محمد سعدون الكواري وعبد العزيز سعدون الكواري بنتيجة 6 – 3 و4 – 6 و5 – 7 في المباراة الثانية، ليتوج «الأبيض» بطلاً للنسخة الأولى لبطولة ند الشبا الدولية للبادل و«العنابي» وصيفاً.

شكر

من جهته، قال عمر بهروزيان: «نشكر الجماهير على حضورهم بكثافة، ودعمهم لنا طيلة البطولة، وخصوصاً في المباريات الحاسمة في نصف النهائي والنهائي، ما شكل لنا دافعا قويا لتحقيق اللقب». وأضاف: نجحنا العام الماضي في الفوز بلقب البطولة الخليجية التي أقيمت ضمن دورة ند الشبا الرياضية، وتتويجنا بلقب البطولة الدولية يؤكد أن مستوى منتخبنا الوطني في تطور، خصوصاً أن النسخة الحالية شهدت مشاركة 8 منتخبات وكانت فرصة كبيرة لنا للاحتكاك.

وأكد بهروزيان أن البطولات المحلية والاحتكاك مع اللاعبين الأجانب أفضل طريقة لتطوير مستويات اللاعبين الشباب واكتسابهم خبرة المباريات القوية في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر منتخبنا الوطني في الفترة المقبلة منها تصفيات كأس العالم وبطولة الخليج. وأقيمت بطولة ند الشبا الرياضية للبادل بين 4 و8 أبريل الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات واليابان والسعودية ومصر والكويت وقطر والبحرين وإيران.

السحب الأخير

تجري اللجنة المنظمة الليلة السحب الأخير على سيارتين فورد برونكو وفورد تيريتوري الحديثتين المقدمتين من شركة الطاير للسيارات، الراعي الرئيسي للدورة، التي قدمت 6 سيارات فورد حديثة ليفوز بها الجمهور الذين حرصوا على الحضور ومتابعة منافسات بطولة الكرة الطائرة وبطولة البادل في مجمع ند الشبا الرياضي، كما سيتم السحب على جوائز مالية تقدر بـ100 ألف درهم، حيث قدمت اللجنة المنظمة للدورة جوائز يومية للجمهور بلغت قيمتها مليون درهم، وزعت على الجمهور خلال السحوبات اليومية أثناء منافسات الدورة.

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