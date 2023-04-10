«هيئة الطرق» يحرز برونزية سلة الكراسي

المصدر: دبي - البيان

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أحرز فريق هيئة الطرق والمواصلات المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه على فريق مركز وريزيدنس البستان بنتيجة 55 – 42، في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

ويتصدر المحترف المصري أشرف أبو زيد لاعب شرطة دبي، قمة الهدافين من أصحاب الهمم، وحسم اللقب للعام الثاني على التوالي، برصيد 102 نقطة، قبل أن يلعب مع فريقه نهائي البطولة أمام هيئة دبي للإسعاف، ويليه جاسم رمضان من هيئة الطرق برصيد 90 نقطة، والثالث منصور محمد خميس من مركز وريزيدنس البستان برصيد 69 نقطة، والرابع محمد الشحات لاعب دبي للإسعاف 50 نقطة، وتضم القائمة 20 لاعباً سجلوا 752 نقطة، خلال مباريات الدور الأول ونصف النهائي، ومباراة المركز الثالث

وعلى مستوى اللاعبين الأسوياء، تصدر منصور عبد الرحمن لاعب هيئة الطرق القائمة برصيد 35 نقطة، ويليه عامر الدشتي لاعب دائرة المالية برصيد 24 نقطة، والثالث زايد المعمري مؤسسة دبي للإسعاف برصيد 20 نقطة.

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