نهائي «الطائرة» بين الجوارح وزعبيل الليلة

المصدر: دبي - البيان

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يلتقي فريقا الجوارح وزعبيل، الليلة، في نهائي بطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، بعد تأهلهما على حساب الإمبراطور وفهود زعبيل في نصف النهائي، أول من أمس. وفاز الجوارح على الإمبراطور بثلاثة أشواط دون رد، لكن المباراة جاءت مثيرة ومتقاربة المستوى، وأمتعت الجماهير الغفيرة، حيث أظهر الفريقان مستوى رائعاً من الأداء طيلة الأشواط الثلاثة..

وحسم الجوارح الشوط الأول بنتيجة 29 – 27، بعد مواجهة سارت نقطة بنقطة، وقدم الفريقان خلالها فاصلاً من أمتع فنون اللعبة، وسار الشوط الثاني هو الآخر على نسق سابقه، من حيث القوة والإثارة، وانتهى بتقدم الجوارح 26 – 24، وبالإصرار نفسه، أنهى الجوارح الشوط الثالث لمصلحته 25 – 20.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق زعبيل من الفوز على فريق فهود زعبيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وقدم الفريقان أداءً رائعاً في الشوط الأول، لكن الحظ ابتسم لفريق فهود زعبيل، وفاز بنتيجة 25 – 22، قبل أن يخسر ثلاثة أشواط متتالية، بواقع 25 – 13، و25 – 20 و25 – 23.

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