«دادا باي» يحتفظ بلقب بطولة الهوكي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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احتفظ فريق «دادا باي» بلقب بطولة الهوكي في نسختها الثانية، والتي نظمها اتحاد الإمارات للعبة، بمشاركة 10 فرق في ملعب الاتحاد الرسمي بمدرسة الإبداع الأمريكية بالشارقة، ونجح «دادا باي» في الظفر باللقب، بعد فوزه على شرطة الشارقة 5 - 3، في مباراة مثيرة، وحقق فريق قرية الشعب المركز الثالث، بفوزه على شيما 3 - 1، وقام عبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي، يرافقه اللواء سيف الزري قائد شرطة الشارقة، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، كما تم تكريم نيلا من شرطة الشارقة، بلقب الهداف، وبشارت من قرية الشعب، بلقب أفضل حارس، واناند من داداباي، بجائزة أفضل مدافع، واختير سارانغ من داداباي، أفضل لاعب، اشون من شرطة الشارقة، أفضل ناشئ، نوجولدن الفريق المثالي.

وحرص اتحاد الهوكي على تكريم كل من اللواء سيف الزري، والسفير ارحمه حسين الزعابي، والبروفسير محمد أبو الفرج صادق ممثل الشيخ مسلم بن حم العامري، وتم تكريم المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، بحضور ممثلها طارق مجبور.

شهد اليوم الختامي، الدكتور عبد الله عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وفاطمة الرميثي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق، وخالد مراد الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة خالد الظنحاني الأمين العام المساعد، أحمد السويدي رئيس للجنة الفنية، منى الغزال رئيسة للجنة النسائية.

إشادة

وأشاد عبد الله سلطان الدح، بالمستوى العام للنسخة الثانية من البطولة هذا العام، وقال: إقامة البطولة تزامن مع تدشين أجندة السنة الثانية لاتحاد اللعبة، مشيراً إلى الحرص على المحافظة على المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية على الصعيدين الفني والإداري، وقال إن إقامة الدورة في الملعب الرسمي للاتحاد في مدرسة الإبداع الأمريكية، جزء من النجاحات التي تحققت في توفير ملاعب مناسبة للمنافسات.

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