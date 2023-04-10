الشارقة يفوز بلقب بطولة «بن حيدر» للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز فريق الشارقة الرياضي بلقب بطولة المرحوم عمر بن حيدر الثانية للكاراتيه لمسابقة الكاتا لفئات جماعي الناشئات والآنسات والسيدات والناشئين والشباب والرجال للموسم الرياضي، والتي أسدل الستار على منافساتها المثيرة على صالة نادي اتحاد كلباء بمشاركة 79 لاعباً ولاعبة يمثلون 6 أندية هي شباب الأهلي والشارقة واتحاد كلباء والذيد وعجمان والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إضافة إلى مركز دراجون سبورتس. وفي ختام المنافسات، توج فريق نادي الشارقة الرياضي بلقب البطولة، بعد أن فاز بالمركز الأول في 5 فئات من أصل 6، وحل شباب الأهلي ثانياً بعد أن فاز بفئة الناشئين، وجاء اتحاد كلباء ثالثاً، فيما حل الذيد رابعاً.

حضر الختام، وتتويج الفائزات والفائزين، المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي وإبراهيم النعيمي عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، وعلي عبيد، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء.

وفي كاتا فرق الناشئات، فاز نادي الشارقة بالمركز الأول، وحل الشارقة للألعاب الفردية ثانياً وشباب الأهلي ثالثاً، وفي كاتا فرق الآنسات، فاز نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، وشباب الأهلي ثانياً، والذيد ثالثاً، وفي كاتا فرق السيدات، فاز نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، الذيد ثانياً، وفي كاتا فرق الناشئين، فاز شباب الأهلي بالمركز الأول، واتحاد كلباء ثانياً، والذيد ثالثاً، والذيد، وفي كاتا فرق الشباب، فاز نادي الشارقة بالمركز الأول، وشباب الأهلي ثانياً، والذيد واتحاد كلباء ثالثاً، وفي كاتا فرق الرجال، فاز نادي الشارقة بالمركز الأول، واتحاد كلباء ثانياً، والذيد ثالثاً.

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