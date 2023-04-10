ختام «بادل تنس» موظفي حكومة الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تختتم مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى لبادل التنس للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة، وإشراف مجلس الشارقة، بمشاركة 15 فريقاً يمثلون المؤسسات الحكومية بالشارقة.

شارك في البطولة الأولى ما يقرب من 70 لاعباً، يمثلون 15 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية بالشارقة، وهى: دائرة الأشغال العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة شؤون الضواحي والقرى والدفاع المدني بالشارقة، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار، ومجلس الشارقة الرياضي.

من جانبه، أكد المستشار حميد على العبار، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهتم بتوفير كافة الخدمات لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف منها، هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة.

وأضاف العبار أن البطولة حققت الهدف المرجو منها، بمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين في النسخة الأولى لها، موجهاً الشكر والتقدير إلى اللجان الفنية والتنظمية التي ساعدت على النجاح التنظيمي للبطولة، والشكر والتقدير إلى نادي ضبط الشرطة بالشارقة، على استضافته للبطولة، وظهورها بالمظهر الذي يليق بموظفي حكومة الشارقة.

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