منتخب الإمارات بطلاً للنسخة الأولى لدولية ند الشبا للبادل

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات بلقب بطولة ند الشبا الدولية للبادل، بعد تغلبه على نظيره القطري بنتيجة 2-0 في نهائي النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

وتَوَجَ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل الرئيس الفخري للاتحاد العربي منتخب الإمارات بلقب البطولة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، وخليفة يوسف خوري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وأهدى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم كأس البطولة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لدعمه ورعايته لرياضة البادل التي انطلقت من دورة ند الشبا الرياضية لتحقق انتشارا واسعا في الإمارات.

ووجه الشكر إلى اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في جميع المباريات وخلال فترة الاستعدادات.

وأثنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل وعلى المستويات القوية التي قدمتها المنتخبات المشاركة، ما ينعكس إيجابا على المنتخب الوطني الذي يستعد للعديد من الاستحقاقات في الفترة المقبلة.

يذكر أن ذلك هو الفوز الدولي الثاني لمنتخبنا في البطولات التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية حيث حقق منتخبنا الوطني في النسخة التاسعة من الدورة عام 2022 الفوز بلقب النسخة الأولى من البطولة الخليجية للبادل بعد أن تغلب في المباراة النهائية على المنتخب القطري أيضًا.

على صعيد متصل، يسدل غداً الستار على منافسات الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية، حيث يلتقي فريقا الجوارح وزعبيل في نهائي البطولة.

وجاء تأهل الفريقان للمباراة النهائية عقب فوزهما أمس على فريقي الإمبراطور وفهود زعبيل في الدور نصف النهائي 3-0 و3-1 على الترتيب.

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