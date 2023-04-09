قمة أقوياء اليد تنحاز للشارقة على حساب شباب الأهلي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق الشارقة في حسم قمة قطبي اللعبة في الإمارات لمصلحته بختام المباراة التي جمعته مع فريق شباب الأهلي بفوز لم يكن سهلاً على فرسان دبي بعقر دارهم بنتيجة 27/24.

وبهذا الفوز يكون فريق الشارقة قد قطع أكثر من نصف الطريق نحو لقب دوري رجال اليد للموسم 2022/2023.

ورفع الشارقة رصيده إلى 14 نقطة منحته صدارة البطولة وشباب الأهلي وصيفاً برصيد 12 نقطة بختام الجولة الرابعة ضمن الدور النهائي للبطولة التي شهدت مشاركة 8 فرق سعت للفوز بدرع البطولة الأقوى والأطول بالموسم الحالي.

بداية للفرسان ونهاية للملك

وشهدت قمة الجولة الرابعة ندية وإثارة طوال مراحلها بتبادل التقدم بين الفريقين على مدى الشوط الأول الذي تسيده فريق شباب الأهلي لنهايته بفارق هدف بالتقدم 15/14.

واستمر شباب الأهلي بأفضلية الأداء والمحافظة على التقدم لغاية أول تعادل 19/19 بالدقيقة العاشرة.

وفرض بعدها الشارقة التقدم بالأهداف التي لم تتجاوز الأهداف الثلاثة، في ظل التسرع وضياع العديد من الفرص بفريق شباب الأهلي، ليحسم الشارقة النتيجة والفوز 27/24 بختام المباراة التي أدارها الطاقم التحكيمي الأوزبكستاني، المكوَّن من خاسان إسماعيلوف وخوسان إسماعيلوف، وعلى الطاولة ياقوت خاطر ونبيل خميس، وراقبها فاضل غلوم وعبدالله خميس، وشهدها قيادة اللعبة، يتقدمهم نبيل عاشور، رئيس الاتحاد، والأمين العام ناصر الحمادي، إضافة إلى العديد من مسؤولي الناديين، يتقدمهم علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة الشارقة، ومن الشارقة محمد الحصان، ومن شباب الأهلي ماجد أهلي، مشرف اللعبة.

الترتيب

وفي ختام الجولة الرابعة، تصدر الشارقة البطولة برصيد 14 نقطة وشباب الأهلي وصيفاً 12 نقطة، والعين ثالثاً برصيد 11 نقطة، عقب فوزه على الوصل 31/27، ليستمر الوصل بمركزه السابع 6 نقاط، ومليحة الرابعة 8 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة الخامس، والنصر سادساً 7 نقاط، والحصن ثامناً 4 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز