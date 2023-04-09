سلامات بهاء الدين عطا

المصدر: (دبي - البيان)

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يتماثل الزميل بهاء الدين عطا، الصحافي في القسم الرياضي في صحيفة «البيان» للشفاء، بعد الوعكة الصحية الطارئة، التي تعرض لها مؤخراً.

واستدعت نقله إلى المستشفى بدبي، لإجراء العديد من الفحوصات الطبية، من أجل الاطمئنان على صحته، وقام العديد من الزملاء بصحيفة «البيان» والمسؤولين في قطاع الفروسية.

والذي يعتبر فيه «أبو أحمد» إحدى العلامات البارزة، إضافة إلى الإعلاميين والصحافيين من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، بزيارته في المستشفى، للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء العاجل، داعين الله أن يتم شفاءه على خير.

حيث يعد الزميل بهاء الدين عطا أحد فرسان الصحافة الرياضية الإماراتية، والتي تفانى في تغطية أنشطتها طوال أكثر من 40 عاماً، في مشواره الصحافي، كما وضع بصمة مميزة في كتابته، وتغطياته المتميزة لكل بطولات الخيل المحلية والعالمية.

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