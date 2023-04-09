8 أندية إلى نهائيات أغلى كؤوس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات الأشبال «تحت 14 عاماً»، والناشئين «تحت 16 عاماً»، ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

ووسط حضور جماهيري غفير، شهدت انطلاقة البطولة الأغلى في ساحة الجوجيتسو المحلية، منافسة حامية وأداء قوياً للمواهب الصاعدة في فئتي الأشبال والناشئين الذين قدموا مستويات فنية رائعة نالت إعجاب المشجعين. وتمكنت 8 أندية من التأهل إلى نهائيات البطولة، حيث حجز ناديا العين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس موقعيهما في النهائي لفئة الأشبال للبنين أما على صعيد فئة البنات.

فقد تأهل بني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى النهائي. وعلى صعيد فئة الناشئين، فقد تمكن ناديا العين والوحدة من حجز موقعيهما في النهائي والمنافسة في اللقب. وعلى صعيد فئة الناشئات، تأهل ناديا بني ياس والجزيرة إلى النهائي.

منافسة

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «فخورون بتنظيم بطولة بهذا المستوى تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، أكبر الداعمين لتطور جوجيتسو الإمارات، وملهمنا الأول نحو التميز والإبداع.. البطولة بحد ذاتها دافع كبير لكل الأندية لإحراز هذه الكأس وحملها والاحتفاظ بلقبها».

وأشاد بأداء اللاعبين واللاعبات ومستوياتهم الفنية، مؤكداً أن تألق الأشبال والناشئين يعكس جهود الأندية والأكاديميات في وضع البرامج التي ترتقي بجهوزيتهم وقدراتهم وتأهيلهم للمنافسة وإعدادهم بالشكل الأمثل للالتحاق بالمنتخبات.

تطور

وتابع الظاهري: البطولة تتطور عاماً بعد عام، وتقدم لنا مجموعة من المواهب الجديدة القادرة على المحافظة على المكتسبات، ولا شك في أن إضافة فئة الأشبال تحت 14 عاماً ستضفي المزيد من الإثارة على المنافسات، ولا سيما أنها تمثل المستقبل والجيل القادم من الأبطال الذين سيواصلون المسيرة الناجحة للدولة وريادتها العالمية في رياضة الجوجيتسو.

وأضاف الظاهري: جميع الأندية والأكاديميات كانت حريصة على الحضور بقوة في هذه البطولة التي تشهد تطوراً ونمواً سريعين منذ انطلاقتها، وهي بذلك تواكب رؤية الاتحاد وتؤدي دوراً مهماً في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة، عبر تركيزها على الفئات السنية المختلفة وتخريج المواهب والأبطال القادرين على المنافسة في البطولات العالمية.

وتوجه الظاهري بالشكر للأندية والأكاديميات المحلية الحريصة على تحقيق التكامل مع رؤية واستراتيجية الاتحاد في الارتقاء بالرياضة والمنافسات المحلية لتضاهي نظيراتها من البطولات الدولية التي أصبحت عنواناً لريادة أبوظبي والإمارات على الصعيد العالمي.

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