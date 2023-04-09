بلدية عجمان بطلاً لطائرة «الدورة الرمضانية الحكومية»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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توّج فريق دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بطلاً لمنافسات الكرة الطائرة ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 عقب فوزه الصعب على حضانة ليتل سكولار 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مركز عجمان الإبداعي، بحضور جمال المطروشي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، وأحمد الرئيسي، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان.

قدم الفريقان أداءً قوياً في الشوط الأول، ونجح حضانة ليتل سكولار في إنهائه لصالحه بنتيجة 25-17، وأدرك دائرة البلدية والتخطيط التعادل بفوزه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، وواصل البلدية تفوقه وأداءه المميز وحسم الشوط الثالث لصالحه 15-13، لينهي المباراة فائزاً ويحصد لقب منافسات الكرة الطائرة في نسختها الثانية.

جائزة

ونال دائرة البلدية والتخطيط صاحب المركز الأول جائزة مالية قدرها 15 ألف درهم، وحصل فريق حضانة ليتل سكولار، الثاني، على جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما فاز بالا سكزس بجائزة الفريق المثالي، وتم تكريم الحكمين محمد الشامسي، وعبدالسلام عبدالمنعم بعد تألقهما في إدارة مباريات البطولة.

وحصل عبدالرحمن بوزار من فريق دائرة البلدية والتخطيط على جائزة أفضل معدٍّ بعد أن تميز بصناعة اللعب في جميع مباريات البطولة، وفاز جوس جون من البلدية بجائزة أفضل استقبال، ومظهر علي من حضانة ليتل سكولار بجائزة أفضل رامٍ، وسعيد الدولة من البلدية بجائزة أفضل مدرب، فيما نال كيزاهي من أونلي فريش جائزة أفضل إداري.

تأهل

وفي منافسات بطولة كرة القدم تأهل فريق دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مع الدفاع المدني للمباراة النهائية، التي ستقام الاثنين على ملعب مركز كواترو الرياضي، في اليوم الختامي للدورة. وجاء تأهل دائرة البلدية والتخطيط حامل اللقب بعد تغلبه في نصف النهائي على القيادة العامة لشرطة عجمان بنتيجة 2-1، فيما حقق الإدارة العامة للدفاع المدني فوزاً كبيراً على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 8-0.

واقترب حسام جاد عبدالله، من الإدارة العامة للدفاع المدني، من حسم لقب الهداف بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراته أمام جامعة المدينة عجمان ليرتفع برصيده إلى 9 أهداف في صدارة لائحة الهدافين، ولديه فرصة لزيادة رصيده التهديفي في النهائي، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الثنائي حسام ماجد ناصيف (6 أهداف).

وأحمد إسماعيل سلطان (5 أهداف) من مصرف عجمان، وبرستن أفناي (5 أهداف) من هيئة النقل بعد خروجهم من البطولة.

من جانب آخر، تختتم اليوم في مركز عجمان الإبداعي منافسات كرة قدم الصالات في نسختها الأولى بإقامة المباراة النهائية بين فريق الإدارة العامة للدفاع المدني وفريق دائرة البلدية والتخطيط في الساعة العاشرة مساءً. وكان الإدارة العامة للدفاع المدني تأهل للنهائي بعدما حقق فوزاً كبيراً على التراس جنون 11-3 في الدور نصف النهائي، فيما صعد فريق دائرة البلدية والتخطيط بتغلبه على البحري 3-1.

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