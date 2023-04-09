مليحة والجزيرة ينتزعان الفوز في دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انتزع فريقا كرة اليد بنادي مليحة والجزيرة بعقر دارهما فوزين بشق الأنفس أمام كل من النصر ودبا الحصن في انطلاق الجولة الرابعة بالدور النهائي في دوري رجال اليد، وبهذا الفوز يحسن موقع الفريقين مليحة والجزيرة من موقعيهما بسلم الترتيب العام بالمسابقة وهذا كان هدف الفريقين قبل انطلاق المباراتين أول أمس الجمعة.

نصر

جاء ذلك عندما نجح فريق مليحة من تقديم مباراة قوية أمام ضيفه النصر العميد العنيد بنتيجة 25/‏26 بختام المباراة المثيرة والتي شهدت تفوق أصحاب الأرض لعباً ونتيجة طوال الشوط الأول ووصل بالفارق الأكبر إلى 7 أهداف عند منتصف الشوط الأول والذي أنهاه بنتيجة 11/‏16.

ويعود النصر للمباراة في الشوط الثاني والذي دانت له الأفضلية أداءً ونتيجة بتضييق الفارق بطموح تغيير النتيجة ولم يسعفه الوقت الذي منح أصحاب الأرض الفوز بفارق هدفين وبنتيجة 29/‏31 في ختام المباراة التي أدارها الحكمان خالد جمال وياسر النقبي، وعلى الطاولة محمد جمعة وراشد محمد والمراقب عبدالله خميس.

وبهذا الفوز يرفع فريق مليحة رصيده إلى 8 نقاط وضعته بالمركز الرابع وبانتظار ختام الجولة امس السبت بينما تراجع النصر من المركز الرابع إلى المركز السادس برصيد 7 نقاط.

فوز

وفي المباراة الثانية، نجح فريق الجزيرة وبعقر داره من تحقيق فوز لم يكن سهلاً على ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 29/‏31 بختام مباراة شهدت الندية والإثارة معظم مراحلها مع تبادل التقدم بين الفريقين والفارق الذي لم يتجاوز الأهداف الأربعة لينجح فريق الجزيرة بإنهاء الشوط الأول لصالحه 12/‏14.

وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 8 نقاط ومنحته التقدم بسلم الترتيب مؤقتاً من المركز السادس إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن مليحة، بينما استمر دبا الحصن بالمركز الثامن والأخير برصيد 4 نقاط.

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